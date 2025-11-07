Η Σοφία Μαυροπούλου στη Φωνή της Ελλάδας

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – η Ελλάδα στη Δανία» με την Ελίνα Σταματάτου είναι καλεσμένη η Σοφία Μαυροπούλου.



Η Σοφία Μαυροπούλου, είναι μητέρα τριών τρίγλωσσων παιδιών και διευθύνει το Τμήμα Βιωσιμότητας σε μεγάλη Δανέζικη εταιρεία.

Γεννημένη στη Δανία από Δανέζα μητέρα και Έλληνα πατέρα, η Σοφία μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, κάτι που θεωρεί μεγάλο προνόμιο. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της τα πέρασε στη Δανία, ενώ η προσωπικότητά της διαμορφώθηκε στην Ελλάδα, όπου φοίτησε στο σχολείο. Σπούδασε σε διεθνές περιβάλλον στη Δανία, και εκεί γνώρισε έναν διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης, βασισμένο στην κριτική σκέψη και τη συνεργασία.

Έρευνα – Παρουσίαση: Ελίνα Σταματάτου

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος.

Μετάδοση: Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 23:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας