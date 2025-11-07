Η Σοφία Μαυροπούλου στη Φωνή της Ελλάδας
Η «Έλληνες του κόσμου – η Ελλάδα στη Δανία» με την Ελίνα Σταματάτου φιλοξενεί την Σοφία Μαυροπούλου, μητέρα τριών τρίγλωσσων παιδιών και διευθύνει το Τμήμα Βιωσιμότητας σε μεγάλη Δανέζικη εταιρεία.
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – η Ελλάδα στη Δανία» με την Ελίνα Σταματάτου είναι καλεσμένη η Σοφία Μαυροπούλου.
Γεννημένη στη Δανία από Δανέζα μητέρα και Έλληνα πατέρα, η Σοφία μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, κάτι που θεωρεί μεγάλο προνόμιο. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της τα πέρασε στη Δανία, ενώ η προσωπικότητά της διαμορφώθηκε στην Ελλάδα, όπου φοίτησε στο σχολείο. Σπούδασε σε διεθνές περιβάλλον στη Δανία, και εκεί γνώρισε έναν διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης, βασισμένο στην κριτική σκέψη και τη συνεργασία.
Έρευνα – Παρουσίαση: Ελίνα Σταματάτου
Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος.
Μετάδοση: Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 23:00 ώρα Ελλάδας
