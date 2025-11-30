Η Σόνια Ζχαράτου είναι «Η Ποιήτρια της Εβδομάδας»

Η Σόνια Ζαχαράτου έχει εργαστεί σε εφημερίδες, περιοδικά και στη δημόσια τηλεόραση σε σειρές κοινωνικών και πολιτιστικών εκπομπών, εκ των οποίων η "Οι Τέχνες είναι επτά" διακρίθηκε ως μία από τις έντεκα καλύτερες της Ευρώπης από το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και φιλοξενήθηκε για ένα διάστημα στο Ίδρυμα Πομπιντού. Για τις κοινωνικές έρευνές της βραβεύτηκε από την Ελληνική Επιτροπή του ΟΗΕ και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Επίσης είχε δικές της εκπομπές στον 98,4 και στην ΕΡΑ καθώς και στο ελληνικό πρόγραμμα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας. Από το 2007 ως το 2017, συνεργάστηκε με σειρά συνεντεύξεων -ψυχογραφικών πορτρέτων με το περιοδικό «ΒΗΜΑgazino”.

Με τη λογοτεχνία ασχολήθηκε από την εφηβεία της και τα πρώτα ποιήματα της συμπεριλαμβάνονται σε ανθολογίες νέων ποιητών.

Υπηρετεί το μυθιστόρημα, την ποίηση, το θέατρο.

Το διήγημα της "Το πένθος της σελήνης " βραβεύτηκε σε διεθνή διαγωνισμό της Association Cultural Hellenica Nostos της Αργεντινής.

Έχει εκδώσει 14 βιβλία. Το "Madre Dolorosa - Ο έρωτας" ανέβηκε σε σκηνοθετημένο αναλόγιο στην Αθήνα και στην περιφέρεια από την ηθοποιό Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και εσέ σκηνοθετική επιμέλεια Δημήτρη Καντιώτη. Σε σκηνοθεσία του ίδιου, το έργο της " Ο εχθρός μου" ερμηνεύτηκε από τους ηθοποιούς Γεωργία Ζώη και Βαγγέλη Στρατηγάκο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το 206 το έργο "Όνειρα με τη μαμά" παρουσιάστηκε στο διεθνές φεστιβάλ "Αναλόγιο 2016", σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρι, με τις ηθοποιούς Παναγιώτα Βλαντή και Τζένη Θεωνά, και το 2023 και πάλι στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ

Αναλόγιο, το έργο της "Νοσταλγία" στο θέατρο Σταθμός και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, με πρωταγωνίστρια την Χάρις Συμεωνίδου και σε σκηνοθεσία Ειρήνης Τζαβάρα.

Η εβδομάδα από 01/12/2025 έως 07/12/2025 είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Μαρία Γερογιάννη

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο

«Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.



Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

Instagram: voiceofgreece_ert\

Τηλέφωνα: 210 6066815, 210 6066816, 210 6066238

και 210 6066439 (studio)

e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT