Η Σταύρος Σβήγκος έρχεται στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στις 22:00
Η εκπομπή “Πρόσωπα” της ΕΡΑ ΣΠΟΡ φιλοξενεί τον Σταύρο Σβήγκο.
Ο Σταύρος Σβήγκος, ένας από τους πιο αξιόλογους ηθοποιούς της γενιάς του, φιλοξενείται το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου – στις 22:00 και για δύο ώρες – στον αέρα της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, στην εκπομπή "Πρόσωπα" με τον Δημήτρη Λιαργκόβα.
Με σημαντική παρουσία σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο, ο "Γιάννης" στη σειρά της ΕΡΤ "Από ήλιο σε ήλιο", έρχεται στην παρέα του αθλητικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ.
Θα μας μιλήσει για τη μεγάλη ποδοσφαιρική αγάπη του, για την καριέρα του στον αθλητισμό αλλά και για την πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο.
Info
«Πρόσωπα» - ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Επιμέλεια – Παρουσίαση: Δημήτρης Λιαργκόβας
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στις 22:00
