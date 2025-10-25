Η «Σχολή Χατζιδάκι»: Νεότεροι Μουσικοί, Μαθητές & Συνεργάτες του Κορυφαίου Συνθέτη

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του Τρίτου στον Μάνο Χατζιδάκι, ο κριτικός μουσικής Θάνος Μαντζάνας θα παρουσιάσει την «Σχολή Χατζιδάκι». Πρόκειται για μια ομάδα νεότερων μουσικών που τα μέλη της ήταν στενοί-στενές συνεργάτες-συνεργάτιδες του κορυφαίου συνθέτη ή υπό μιαν έννοια «μαθητές-μαθήτριες» του και σε ορισμένες περιπτώσεις και με τις δύο ιδιότητες.

Η πρώτη εμφάνιση αυτής της ομάδας, συγκεκριμένα των Νίκου Κυπουργού, Λένας Πλάτωνος και Δημήτρη Μαραγκόπουλου, έγινε στην εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος «Εδώ Λιλιπούπολη» της οποίας εμπνεύστρια ήταν η Ρεγγίνα Καπετανάκη. Μία συνεργασία την οποία όχι μόνο ενέκρινε μα και, σχεδόν, εμψύχωσε ο Μάνος Χατζιδάκις. Θα ακουστούν αποσπάσματα από τον ομότιτλο δίσκο του 1980.

Ο Γιώργος Κουρουπός είναι μουσικός με κλασική και στη συνέχεια σύγχρονη παιδεία που ολοκλήρωσε με επιπλέον σπουδές στη Γαλλία. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα αρχικά συμμετείχε ως πιανίστας σε συναυλίες του Μάνου Χατζιδάκι, εξελισσόμενος γρήγορα σε πολύ στενό συνεργάτη του, ειδικά στην Ορχήστρα Των Χρωμάτων όπου τον διαδέχθηκε στη διεύθυνση της.

Θα ακουστούν αποσπάσματα από τον δίσκο του «Η Ωραία Μας Άγνωστη» που κυκλοφόρησε το 1998.

Δεν είναι καθόλου συμπτωματικό ότι η Λένα Πλάτωνος μετά το ιστορικό και τόσο πρωτοποριακό ντεμπούτο της στο «Σαμποτάζ» συνέχισε το 1982 με το «Καρυωτάκης – 13 τραγούδια».

Εδώ η υποδόρια μελαγχολία της γραφής της συναντά την υπαινικτική θλίψη του Κώστα Καρυωτάκη, ενώ η Σαβίνα Γιαννάτου καταβυθίζεται στο απώτατο δυνατό της Χατζιδακικής ευαισθησίας.

Ακολούθησε μια σειρά επανεκτελέσεων κάποιων τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι που ήταν το περιεχόμενο του τρίτου δίσκου της.

Πρόκειται για την δισκογραφική εργασία με τίτλο «Το ‘62 Του Μάνου Χατζιδάκι» η οποία κυκλοφόρησε το 1983 και περιλάμβανε τραγούδια που ο κορυφαίος συνθέτης έγραψε ή κυκλοφόρησε το 1962 σε ερμηνεία της Σαβίνας Γιαννάτου.

Έχοντας και εκείνος σπουδάσει στη Γαλλία όπως ο Γιώργος Κουρουπός, ο Νίκος Κυπουργός σύντομα έγινε ο δεύτερος στενός συνεργάτης και φίλος του Μάνου Χατζιδάκι.

Θα ακουστούν αποσπάσματα από το soundtrack του τελευταίου, για την ταινία "Memed, My Haw" («Memed, Γεράκι Μου») την οποία είχε σκηνοθετήσει ο σπουδαίος Άγγλος ηθοποιός Πίτερ Ουστίνοφ, στην οποία ο Νίκος Κυπουργός θα μπορούσε να θεωρηθεί συνδημιουργός, αφού ο ίδιος επιμελήθηκε τις άκρως ευρηματικές ενορχηστρώσεις.

Ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος έχει μικρή δισκογραφία η οποία δεν περιλαμβάνει τραγούδια. Μοναδική ίσως εξαίρεση ο δίσκος «Μαρία Ντολόρες Παρελθόν» του 1990 σε ερμηνεία της Σαβίνας Γιαννάτου και του Γιάννη Παλαμίδα. Εδώ η επίδραση – με έναν «υπόγειο» ίσως τρόπο – προέρχεται κυρίως από την ύστερη και πιο «θεατρική» περίοδο του Μάνου Χατζιδάκι.

Το 2002 η Σαβίνα Γιαννάτου κυκλοφόρησε το album «Πάω Να Πω Στο Σύννεφο» με διασκευές τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι σε εξαίρετες και πολύ πρωτότυπες ενορχηστρώσεις της συνθέτριας Δήμητρας Τρυπάνη, για κουαρτέτο μουσικής δωματίου, ενώ το 2005, το rock συγκρότημα από την Πάτρα, Raining Pleasure επιχείρησε κάτι πολύ φιλόδοξο, ίσως ακόμα και παράτολμο: Κυκλοφόρησαν ένα album με την δική τους εκδοχή ολόκληρου του "Reflections" του Μάνου Χατζιδάκι με την ερμηνευτική συμμετοχή της Έλλης Πασπαλά και επίσης του σαξοφωνίστα David Lynch και του πιανίστα Τάκη Φαραζή. Το εγχείρημα κρίνεται ως επιτυχημένο καθώς οι Raining Pleasure προσέδωσαν μια διάσταση σύγχρονου rock σε ένα έργο στην βάση του rock, δίνοντας απρόσμενα μεγάλη έμφαση στο οργανικό σκέλος, ενώ ο εξαίρετος τραγουδιστής του γκρουπ Vassilikos άφηνε ερμηνευτικό χώρο στην Έλλη Πασπαλά η οποία κυριολεκτικά το απογείωσε με την εμπνευσμένη ερμηνεία της.

Τέλος, αξίζει επίσης να σημειωθεί η κυκλοφορία, το 2015, του οργανικού άλμπουμ του Νίκου Κυπουργού με τίτλο "Sweet Suite - Film Suite No.1".

Το πρώτο μέρος του, με τίτλο "Sweet Suite", ήταν μια ορχηστρική σουίτα βασισμένη σε θέματα του Μάνου Χατζιδάκι. Ερμήνευσε η Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη.

