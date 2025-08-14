Η συγγραφέας Βαλερί Αγγέλου στη «Δική μας Πόλη»

Τo Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Η Δική μας Πόλη» με τον Θέμη Ροδαμίτη θα φιλοξενήσει την Βαλερί Αγγέλου.

Η πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέας θα μας μιλήσει για το ιστορικό μυθιστόρημά της «Μπουάνα».

Μια εμπεριστατωμένη και γοητευτική ιστορία που μιλά για τους ιθαγενείς του βελγικού Κονγκό, αλλά και για όσους είχαν ζήσει τα «πέτρινα χρόνια» της ιταλικής κατοχής στη Ρόδο.

«Μπουάνα» (αφεντικό) είπαν και ένα νέο κορίτσι που επιβίωσε σε αυτές τις συνθήκες. Μια γυναίκα φτιαγμένη από την στόφα των ανθρώπων που γράφουν ιστορία.

Στην εκπομπή θα γίνουν αναφορές και στην ιδιότητα της Βαλερί Αγγέλου ως θεραπεύτριας, σε θέματα φωνητικής και ρυθμικής έκφρασης που αφορούν κυρίως καλλιτέχνες και παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στον σύγχρονο κόσμο.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, συντονιστείτε!

