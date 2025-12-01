Η Συραγώ Τσιάρα στο Τρίτο

Τη Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, Συραγώ Τσιάρα, φιλοξενεί την Τρίτη 02 Δεκεμβρίου στις 18:00, η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη στην εκπομπή «Ημερολόγιο Τέχνης» του Τρίτου Προγράμματος. Σε μια συζήτηση τετ α τετ για την ιστορία, τις μνήμες, τα σύγχρονα βλέμματα και τη ζωντανή καρδιά του εικαστικού θεσμού.

Ηχοληψία: Γιώργος Κωστόπουλος

INFO

Ημερολόγιο Τέχνης

με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη

Κάθε Τρίτη στις 18:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

