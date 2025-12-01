Η Συραγώ Τσιάρα στο Τρίτο
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου στις 18:00
Κάθε Τρίτη στις 18:00, η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ξεφυλλίζει τις σελίδες στο «Ημερολόγιο τέχνης». Για μια ώρα, οι δράσεις πολιτισμού, το θέατρο, τα εικαστικά, τα νέα βιβλία, οι ενδιαφέρουσες ομιλίες και διοργανώσεις θα συναντούν την καθημερινότητα μας, με σκοπό, να τις συγκρατήσουμε στο μυαλό μας και να τις σημειώσουμε, ο καθένας στο δικό του ημερολόγιο ζωής.
Τη Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, Συραγώ Τσιάρα, φιλοξενεί την Τρίτη 02 Δεκεμβρίου στις 18:00, η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη στην εκπομπή «Ημερολόγιο Τέχνης» του Τρίτου Προγράμματος. Σε μια συζήτηση τετ α τετ για την ιστορία, τις μνήμες, τα σύγχρονα βλέμματα και τη ζωντανή καρδιά του εικαστικού θεσμού.
Ηχοληψία: Γιώργος Κωστόπουλος
Ημερολόγιο Τέχνης
με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη
Κάθε Τρίτη στις 18:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho
