Η τέχνη στην ανατομία

Η εικαστική τέχνη της ανατομίας βρίσκεται σε ένα μοναδικό σημείο συνάντησης ανάμεσα στην επιστήμη και την καλλιτεχνική έκφραση. Από τη μία την ιστορία της επιστήμης και της αναζήτησης της γνώσης και από την άλλη την ιστορία της ανθρωπότητας, των αξιών της και του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία μετατράπηκε σε αντικείμενο παρατήρησης, μελέτης αλλά και αισθητικής αναπαράστασης.

Αυτό το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, εξετάζουμε πως οι ανατομικές εικονογραφήσεις αποτέλεσαν τον καθρέφτη της εποχής που τις δημιούργησαν.

Ο Μίτος της Αριάδνης

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

