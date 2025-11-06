Η Τεχνητή Νοημοσύνη γράφει ιστορία κι εμείς τη δική μας

Εννέα ιστορίες μυθοπλασίας για παιδιά από 9 ετών παρουσιάζουν οι εκδόσεις Καλέντης που εστιάζουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη! Μέσα από τις διαφορετικές φωνές και προσεγγίσεις διακεκριμένων συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας όπως οι Μ. Αγγελίδου, Κ. Δημόκα, Κ. Μάγος, Α. Μαστρομιχαλάκη, Λ. Μουσιώνη, Έ. Περικλέους, Ε. Σβορώνου, Μ. Τσόγκα, Κ. Χαραλάς, οι συγγραφείς «συνομιλούν» με τους νεαρούς αναγνώστες για τη χρήση των εφαρμογών της ΤΝ, προβάλλοντας παράλληλα το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών στη σκέψη.

Η εκπομπή «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» αφηγείται αποσπάσματα του βιβλίου με τρεις ιστορίες μυθοπλασίας για την ΤΝ, το Σάββατο 08.11.2025 στις 17:00 με 18:00 από τη «Φωνή της Ελλάδας».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη γράφει Ιστορία και άπειρες ιστορίες. Σε αυτή την πολυφωνική έκδοση, όμως, θα συναντήσετε ιστορίες που τις έπλασε ο ανθρώπινος νους. Έρχονται από το παρελθόν, ζουν στο παρόν και μας ταξιδεύουν στο μέλλον, για να μας κάνουν να χαμογελάσουμε, να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε γύρω από το θαύμα της τεχνολογίας που είναι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στα χέρια μας».

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, 17:00-18:00 ώρα Ελλάδας

