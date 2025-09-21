Η Τζένη Φουντέα – Σκλαβούνου είναι «Η ποιήτρια της εβδομάδας»

Η Τζένη Φουντέα-Σκλαβούνου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά στο ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως δικαστικός λειτουργός στα Διοικητικά Δικαστήρια. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία και γενικότερα με την Τέχνη, γράφοντας ποίηση, καθώς και κριτικά δοκίμια για τη σύγχρονη ζωγραφική και τον κινηματογράφο. Έχει κάνει λογοτεχνική επιμέλεια στο βιβλίο του Fritz Riemann «Τετραλογία του Φόβου» και στο μυθιστόρημα «Φ» του Γεώργιου Φραγκάκη. Έχει δημοσιεύσει επτά ποιητικές συλλογές: «Κ», « Η Σιωπή του Κόσμου», «Γάλα σε σκόνη», «Το Άλφα του Κενταύρου», «Στο βάθος ύπνος», «Ζωγραφική όπως Ποίηση» και «Ευδαίμων Αραβία». Διακρίθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως στον διαγωνισμό του Πειραϊκού Συνδέσμου και του περιοδικού «Μανδραγόρας», καθώς και στον διαγωνισμό του Αρχείου Ιστορίας και Τέχνης Κοζάνης.

Τον Ιούνιο 2022 ποιητική της συλλογή βραβεύθηκε στον 27ο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό «Κούρος Ευρωπού» της Τέχνης Κιλκίς. Το έργο της έχει παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, στο Συμπόσιο Ποίησης Πατρών. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών(ΕΕΛ) και του Κύκλου Ποιητών.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, εντάσσει και πάλι στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο

«Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

