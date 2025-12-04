Η Τζένη Μαρκέτου μιλά στο Τρίτο για το Έργο της στο “AnnexM” του Μεγάρου

Για το νέο της έργο στο "AnnexM" μιλά η εικαστικός Τζένη Μαρκέτου στην Κατερίνα Ζαχαροπούλου, ερμηνεύοντας αρχικά τον ιδιότυπο τίτλο του: "Folly for Songs for Funk Kinships" - «Ένα καταφύγιο για άγριες συγγένειες και ηχητικούς συγχρονισμούς» στην 6η Εκπομπή του τρέχοντος κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 06 Νοεμβρίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Πρόκειται για μια εγκατάσταση ειδικά σχεδιασμένη για τον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Το έργο διαμορφώνεται in situ, με τον ίδιο τον Κήπο να λειτουργεί ως καλλιτεχνικό στούντιο, όπου οι υλικότητες, οι εποχικές μεταβολές και οι υπάρχουσες μορφές ζωής συμβάλλουν οργανικά στη διαδικασία της δημιουργίας. Η εγκατάσταση αναπτύσσεται από το καλοκαίρι έως την άνοιξη, ως ένα καταφύγιο για άγριες συγγένειες και ηχητικούς συγχρονισμούς, ακολουθώντας τις μεταβολές των εποχών και της βλάστησης.

Η Τζένη Μαρκέτου γεννημένη στην Αθήνα και με έδρα τη Νέα Υόρκη, αναπτύσσει εδώ και πολλά χρόνια ένα καλλιτεχνικό έργο που συνδέει την οικολογική σκέψη, τον δημόσιο χώρο και μορφές συλλογικής δράσης.

Μιλά ακόμη για κάποια από τα πρόσφατα δικά της πρότζεκτ που συνδέουν καλλιτέχνες, επιστήμονες και κοινότητες γύρω από τα υδάτινα οικοσυστήματα και τις μορφές φροντίδας που αναδύονται μέσα από αυτά.

INFO

Η Εποχή των Εικόνων στο Τρίτο

Κάθε Σάββατο στις 18:00

με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho