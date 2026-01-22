Η Τζένη Σιούτη στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η εκπαιδευτικός και συγγραφέας Τζένη Σιούτη θα είναι καλεσμένη στις 25 Ιανουαρίου 2026 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" στις 22:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το βιβλίο της "Πέρα Δώθε", που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο.

Είκοσι διηγήματα-μνήμες που όλα μαζί συνθέτουν το μωσαϊκό της ζωής και της καθημερινότητας μιας οικογένειας και του περιβάλλοντός της, κατά τη μακρά περίοδο της μετανάστευσης στη Γερμανία. Στιγμές αποχωρισμού, πόνου, νόστου, οδυνηρών απωλειών και σκληρής ζωής, αλλά και γεμάτες μικρές χαρές και πρωτόγνωρες εμπειρίες που βίωσαν τα μέλη της οικογένειας ως γκασταρμπάιτερ, σ' έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν που άφησαν πίσω. Στιγμές-ψήγματα από τον αντιδικτατορικό αγώνα στη Γερμανία και άλλες από τον εμβληματικό αγώνα των μεταναστών εργατών, στη διάρκεια «wilder Streik», για ισότιμες συνθήκες εργασίας.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές εδώ