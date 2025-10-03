Η Βάσια Μωραγιάννη στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στη Δανία»

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – η Ελλάδα στη Δανία» με την Ελίνα Σταματάτου είναι καλεσμένη η σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Βάσια Μωραγιάννη.

Η Βάσια Μωραγιάννη σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το 2006 πήγε πρώτη φορά στην Κοπεγχάγη με το πρόγραμμα Erasmus. Αγάπησε τόσο πολύ την πόλη και την ατμόσφαιρά της, που αποφάσισε να επιστρέψει το 2007 και να μείνει μόνιμα.

Από το 2009 έως το 2011 έκανε μεταπτυχιακό στο Applied Cultural Analysis στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Εργάστηκε για οκτώ χρόνια σε μια πλατφόρμα μάρκετινγκ για τον χώρο του real estate, ως υπεύθυνη λειτουργίας και ήρθε σε επαφή με χιλιάδες σπίτια στη Δανία και γνώρισε από κοντά τι σημαίνει σκανδιναβικό design. Τα τελευταία έξι χρόνια εργάζεται ως σύμβουλος σε μια εταιρεία λογισμικού.

Στην εκπομπή θα μιλήσει για τη ζωή της στη Δανία και πως η συγκεκριμένη χώρα την επηρέασε στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το design: Λιγότερα πράγματα, ήρεμα χρώματα, φυσικά υλικά όπως ξύλο, πέτρα και μεγάλη σημασία στο φως. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το σκανδιναβικό στυλ το έφερε και στο δικό της διαμέρισμα– studio φωτογραφίας και design (60τμ), το οποίο έχει παρουσιαστεί σε περιοδικά πολλών χωρών.

Όνειρό της είναι να δημιουργήσει ένα βιβλίο με μικρά σπίτια στην Κοπεγχάγη, με πρακτικές λύσεις και ιδέες για το πώς μπορούν όλοι να ζουν σε χώρους που δίνουν έμπνευση και ηρεμία. Γιατί όπως χαρακτηριστικά λέει και η ίδια, στο τέλος, η ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα και στο πώς χρησιμοποιούμε τον χώρο μας.

Έρευνα – Παρουσίαση: Ελίνα Σταματάτου

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος.

Μετάδοση: Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 23:00 ώρα Ελλάδας

