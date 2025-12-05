Η Βάσια Βουγιουκλή στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 στις 11 το βράδυ και στην εκπομπή του Πανταζή Τσάρα "Καινά Δαιμόνια" στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 θα είναι καλεσμένη η ερμηνεύτρια, εκπαιδευτικός και σολίστ, Βάσια Βουγιουκλή με την πρώτη ολοκληρωμένη της δουλειά με γενικό τίτλο "Καϊμάκι".



Αφορμή η παρουσίαση αυτής της ιδιόμορφης αισθητικής αυτών των μελωδιών αλλά και η παρουσίασή τους στον "Σταυρό του Νότου +" στις 10 Δεκεμβρίου.



Το " Καϊμάκι" αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση τραγουδιών κυρίως Σμυρνέικων αλλά και παραδοσιακών με τη φωνή και το ούτι της Βάσιας Βουγιουκλή πλαισιωμένα από τις ενορχηστρώσεις του Ορέστη Πλακίδη και καταξιωμένων μουσικών.



Τραγούδια με την εκφραστικότατη φωνή και το ούτι της Βουγιουκλή, μαζί με στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής, world music, κοντά όμως στη πηγή των τραγουδιών αυτών που γράφτηκαν πριν από έναν αιώνα, που μας μεταφέρουν στο καφέ- αμάν του... σήμερα!



Οκτώ τραγούδια, όπως το "Από λίγο λίγο" του Αντώνη Νταλγκά το "Προσφυγάκι" του Βαγγέλη Παπάζογλου, το "Beirut" αλλά και το σπάνιο παραδοσιακό "Χωρίς ελπίς".

Ήχοι με ιδιαίτερη ανατολίτικη χροιά που σε πλημμυρίζουν με νοσταλγία και ενώνουν το παρελθόν με το παρόν ,ταξιδεύοντας μας σε αλλοτινούς χρόνους και μέρη.