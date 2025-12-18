Η Βιργινία Κοκκίνου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραδιόφωνο

Κυριακή 21 Δεμεμβρίου 2025, στις 23:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια μας ταξιδεύει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η εκπομπή του Πανταζή Τσάρα “Καινά Δαιμόνια” στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, με καλεσμένη την “παραμυθού” Βιργινία Κοκκίνου

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στις 11 το βράδυ από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την εκπομπή «Καινά Δαιμόνια», ο Πανταζής Τσάρας έχει καλεσμένη τη γνωστή «παραμυθού» Βιργινία Κοκκίνου

Η εκπομπή μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών και ιδιαίτερα στα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια, μέσα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή λογοτεχνία, φθάνοντας μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού: «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Ποιο απ’ τα εννιά;» του Γιοκάι Μορ και «Οι μάγοι με τα δώρα» του Ο. Χένρι. 

Οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες που επιλέγει η Βιργινία Κοκκίνου, «ντυμένες» με μουσικές, μιλούν κατευθείαν στην ψυχή όχι μόνο των μικρών ακροατών αλλά και όσων νιώθουν ή θέλουν να νιώσουν ακόμα παιδιά.  

Μια εκπομπή είναι αφιερωμένη στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων και των παραμυθιών.  

Να είστε εκεί! 
   

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης

Αφήγηση: Βιργινία Κοκκίνου, Πανταζής Τσάρας

Μουσική Επιμέλεια: Πανταζής Τσάρας, Βιργινία Κοκκίνου

TAGS Mór JókaiO. HenryΑλέξανδρος ΠαπαδιαμάντηςΒιργινία ΚοκκίνουΠανταζής Τσάρας
