Η Βιργινία Κοκκίνου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στις 11 το βράδυ από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την εκπομπή «Καινά Δαιμόνια», ο Πανταζής Τσάρας έχει καλεσμένη τη γνωστή «παραμυθού» Βιργινία Κοκκίνου.

Η εκπομπή μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών και ιδιαίτερα στα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια, μέσα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή λογοτεχνία, φθάνοντας μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού: «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Ποιο απ’ τα εννιά;» του Γιοκάι Μορ και «Οι μάγοι με τα δώρα» του Ο. Χένρι.

Οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες που επιλέγει η Βιργινία Κοκκίνου, «ντυμένες» με μουσικές, μιλούν κατευθείαν στην ψυχή όχι μόνο των μικρών ακροατών αλλά και όσων νιώθουν ή θέλουν να νιώσουν ακόμα παιδιά.

Μια εκπομπή είναι αφιερωμένη στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων και των παραμυθιών.

Να είστε εκεί!



Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης

Αφήγηση: Βιργινία Κοκκίνου, Πανταζής Τσάρας

Μουσική Επιμέλεια: Πανταζής Τσάρας, Βιργινία Κοκκίνου