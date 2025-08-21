Ραδιόφωνο

«Η χωριάτικη πρέπει να κοστίζει 30€;»

«Η χωριάτικη πρέπει να κοστίζει 30€;»
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, στις 12:00 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αυτό το Σάββατο 23/08 στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στον «Μίτο της Αριάδνης», καταπιανόμαστε με το hot topic του καλοκαιριού «αν η χωριάτικη πρέπει να κοστίζει 30€»
Αναλυτικά Share
Share

Την ίδια στιγμή που η επιχειρηματική σφαίρα και ο κόσμος της ενημέρωσης καλλιεργούν το νέο storytelling της αγγουροντομάτας όπου το αγγούρι γίνεται ήλιος σε φέτες, η ντομάτα ένα ρουμπίνι του κήπου που λιώνει στο λάδι και η φέτα ένα μικρό manifest της μεσογειακής ζωής, η κοινή γνώμη από την άλλη εξοργίζεται μπροστά στο φαινόμενο της «χρυσής ντομάτας» και των τιμών που μοιάζουν να πιέζουν όχι μόνο το πορτοφόλι αλλά και την κοινή λογική.

Αυτό το Σάββατο 23/08 στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στον «Μίτο της Αριάδνης», καταπιανόμαστε με το hot topic του καλοκαιριού «αν η χωριάτικη πρέπει να κοστίζει 30€»

Επιμέλεια-παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 ώρα 10.00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

  • Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store
  • Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho
  • Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”
  • Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix
  • Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

                   

«Η χωριάτικη πρέπει να κοστίζει 30€;»
TAGS Αριάδνη Σοφία Κούρηχωριάτικη σαλάτα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Anaïs Nin, Η (Πρωθ)Ιέρεια της Ερωτικής Λογοτεχνίας [VIX] – Φινάλε
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, στις 22:30
François-Adrien Boieldieu: “La Dame Blanche”  («Η Λευκή Κυρία») – Μέρος Β’
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, 20:30
Ας Ανοίξουμε τα Μάτια
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, 20:00
Ο Ορέστης Τάτσης στο «Αποτύπωμα»
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, στις 12:00