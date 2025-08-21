Την ίδια στιγμή που η επιχειρηματική σφαίρα και ο κόσμος της ενημέρωσης καλλιεργούν το νέο storytelling της αγγουροντομάτας όπου το αγγούρι γίνεται ήλιος σε φέτες, η ντομάτα ένα ρουμπίνι του κήπου που λιώνει στο λάδι και η φέτα ένα μικρό manifest της μεσογειακής ζωής, η κοινή γνώμη από την άλλη εξοργίζεται μπροστά στο φαινόμενο της «χρυσής ντομάτας» και των τιμών που μοιάζουν να πιέζουν όχι μόνο το πορτοφόλι αλλά και την κοινή λογική.

Αυτό το Σάββατο 23/08 στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στον «Μίτο της Αριάδνης», καταπιανόμαστε με το hot topic του καλοκαιριού «αν η χωριάτικη πρέπει να κοστίζει 30€»

Επιμέλεια-παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 ώρα 10.00 ώρα Ελλάδας

