Η Χορωδία της ΕΡΤ στο Τρίτο Πρόγραμμα: Πορεία στο «Ιερό»

Η δεύτερη συναυλία του νέου κύκλου απευθείας μεταδόσεων της Χορωδίας της ΕΡΤ από το Τρίτο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 20:10, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ραδιοφώνου, στο ιστορικό Στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας παρουσία κοινού.

Η συναυλία αποτελεί μια εξερεύνηση της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας περιλαμβάνοντας έργα γραμμένα από τη δεκαετία του 1970 έως τις μέρες μας τα οποία συνθέτουν μια πολυσχιδή διαδρομή, όπου το ιερό υπαινίσσεται άλλοτε έμμεσα μέσα από τη σιωπή και άλλοτε άμεσα μέσα από την ένταση, δημιουργώντας απρόσμενες συγγένειες και γοητευτικές αντιθέσεις. Ήχοι και λέξεις αναζητούν και συνθέτουν μια συλλογική ψηλάφηση του ιερού των καιρών μας.

Στο επίκεντρο αυτής της διαδρομής βρίσκεται το έργο του John Tavener, η μουσική του οποίου αποτελεί έναν πνευματικό ορίζοντα που ενώνει τη βυζαντινή κατάνυξη με τη δυτική αισθητική. Η κορύφωση έρχεται με το επιβλητικό "Svyati", ένα έργο-ιεροτελεστία όπου το βιολοντσέλο συνομιλεί με τη χορωδία, αναζητώντας το θείο.

Η διαδρομή συμπληρώνεται από τον Steven Cardiasmenos, που μπολιάζει το θρησκευτικό μέλος με την ελευθερία της τζαζ, και τον Άλκη Μπαλτά, ο οποίος στον «Ψαλμό 91» μεταμορφώνει τον ψαλμωδικό χαρακτήρα σε μια εξπρεσιονιστική παλέτα ηχητικών αποχρώσεων.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

John Tavener: The Lamb (1982)

The Lamb (1982) Steven Cardiasmenos: Communion Verse for Sundays (2005)

Communion Verse for Sundays (2005) John Tavener: Funeral Ikos (1981)

Funeral Ikos (1981) Άλκης Μπαλτάς: Ψαλμός 91 (1976)

Ψαλμός 91 (1976) John Tavener: Song for Athene (1993)

Song for Athene (1993) John Tavener: Svyati (1995)

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 20:10

Στούντιο Β σε απευθείας μετάδοση από το Τρίτο Πρόγραμμα

Χορωδία της ΕΡΤ

Σολίστ: Fabiola Ojeda, βιολοντσέλο

Μουσική Διεύθυνση: Παύλος Κόρδης

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Ηχοληψία για τα Μουσικά Σύνολα: Μιχάλης Συγλέτος, Σέργιος Κάπαρης

Ηχοληψία για το Τρίτο Πρόγραμμα: Ηλίας Διαμάντης

Για προσκλήσεις συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα και επισκεφθείτε τις σελίδες του σταθμού στα Social Media.

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 και 95,6 στα FM και στο ertecho.gr

Κλασικά, Τρίτο