Η Χορωδία της ΕΡΤ στο Τρίτο Πρόγραμμα

Ένας νέος κύκλος απευθείας ραδιοφωνικών μεταδόσεων ξεκινά στο Τρίτο Πρόγραμμα την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στις οκτώ το βράδυ με την Χορωδία της ΕΡΤ υπό τη Διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, από το ιστορικό Στούντιο Β παρουσία κοινού.

Με ένα νέο κύκλο απευθείας μεταδόσεων, η Χορωδία της ΕΡΤ και το Τρίτο Πρόγραμμα γεφυρώνουν τις αποστάσεις, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες ακροατές, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, να συντονιστούν με τον ήχο του κορυφαίου χορωδιακού συνόλου της χώρας. Η αρχή των μεταδόσεων γίνεται την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 20.00 από το ιστορικό στούντιο Β της Ραδιοφωνίας παρουσία κοινού με μια συναυλία με γενικό τίτλο Χειμωνιάτικο τοπίο υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου.

Χειμωνιάτικο τοπίο

Ο χειμώνας στη μουσική δεν είναι μόνο μια εποχή, αλλά ένα βαθύ εσωτερικό ταξίδι. Το «Χειμωνιάτικο Ταξίδι» (Winterreise) του Franz Schubert συνομιλεί με χορωδιακά έργα από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα εξερευνώντας μια διαδρομή μέσα από έναν ηχητικό κόσμο περιπλάνησης και νοσταλγίας.

Τα αποσπάσματα από το «Χειμωνιάτικο Ταξίδι» αφηγούνται την πορεία του οδοιπόρου μέσα σε έναν παγωμένο, νυχτερινό κόσμο. Τα χορωδιακά έργα που παρεμβάλλονται γίνονται τοπία μνήμης ενώ η χορωδία μεταμορφώνεται άλλοτε σε ουρανό , άλλοτε σε φύση κι άλλοτε στον εσωτερικό αντίλαλο του ταξιδιώτη.

Από το παγωμένο φως του Ola Gjeilo και τη νυχτερινή διαύγεια του Morten Lauridsen, έως τη βαριά σιωπή του Max Reger, τον τραχύ χειμώνα του Claude Debussy και τη σκοτεινή πνευματικότητα του Edward Elgar, η Χορωδία χαρτογραφεί τον χειμώνα όχι ως αφήγηση, αλλά ως μοναδική, συλλογική εμπειρία ενθύμησης και στοχασμού.

Μιχάλης Παπαπέτρου

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Οla Gjeilo

Northern Lights

Franz Schubert

Gute Nacht

Claude Debussy

Trois Chansons: III.Yver, vous n'estes qu'un villain

Franz Schubert

Der Lindenbaum

Max Reger

Nachtlied op.138

Franz Schubert

Erstarrung

J.Rheinberger

Abendlied op.60 no.3

Franz Schubert

Wasserflut

Edward Elgar

Bavarian Highlands, IV.Aspiration op.27

Franz Schubert

Die Krähe

Franz Schubert

Der Leiermann

Edward Elgar

Lux aeterna

Morten Lauridsen

Sure in this Shining Night

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, ώρα 20.00

Στούντιο B σε απευθείας μετάδοση από το Τρίτο Πρόγραμμα

Χορωδία της ΕΡΤ

Συνοδεία στο πιάνο: Θάνος Μαργέτης

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Ηχοληψία για τα Μουσικά Σύνολα: Διονύσης Λυμπέρης, Βασίλης Χανιώτης

Ηχοληψία για το Τρίτο Πρόγραμμα: Χάρης Κουτουλογέννης

