Η Χορωδία της ΕΡΤ στο Τρίτο Πρόγραμμα

Η Χορωδία της ΕΡΤ στο Τρίτο Πρόγραμμα
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 | 20:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ένας νέος κύκλος απευθείας ραδιοφωνικών μεταδόσεων ξεκινά στο Τρίτο Πρόγραμμα με την Χορωδία της ΕΡΤ υπό τη Διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, από το ιστορικό Στούντιο Β παρουσία κοινού.
Ένας νέος κύκλος απευθείας ραδιοφωνικών μεταδόσεων ξεκινά στο Τρίτο Πρόγραμμα την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στις οκτώ το βράδυ με την Χορωδία της ΕΡΤ υπό τη Διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, από το ιστορικό Στούντιο Β παρουσία κοινού.

Με ένα νέο κύκλο απευθείας μεταδόσεων, η Χορωδία της ΕΡΤ και το Τρίτο Πρόγραμμα γεφυρώνουν τις αποστάσεις, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες ακροατές, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, να συντονιστούν με τον ήχο του κορυφαίου χορωδιακού συνόλου της χώρας. Η αρχή των μεταδόσεων γίνεται την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 20.00 από το ιστορικό στούντιο Β της Ραδιοφωνίας παρουσία κοινού με μια συναυλία με γενικό τίτλο Χειμωνιάτικο τοπίο υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου.

Χειμωνιάτικο τοπίο

        Ο χειμώνας στη μουσική δεν είναι μόνο μια εποχή, αλλά ένα βαθύ εσωτερικό ταξίδι. Το «Χειμωνιάτικο Ταξίδι» (Winterreise) του Franz Schubert συνομιλεί με  χορωδιακά έργα από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα εξερευνώντας μια διαδρομή μέσα από έναν ηχητικό κόσμο περιπλάνησης και νοσταλγίας.
      Τα αποσπάσματα από το «Χειμωνιάτικο Ταξίδι» αφηγούνται την πορεία του οδοιπόρου μέσα σε έναν παγωμένο, νυχτερινό κόσμο. Τα χορωδιακά έργα που παρεμβάλλονται γίνονται τοπία μνήμης ενώ η χορωδία μεταμορφώνεται άλλοτε σε ουρανό , άλλοτε σε φύση κι άλλοτε στον εσωτερικό αντίλαλο του ταξιδιώτη.

      Από το παγωμένο φως του Ola Gjeilo και τη νυχτερινή διαύγεια του Morten Lauridsen, έως τη βαριά σιωπή του Max Reger, τον τραχύ χειμώνα του Claude Debussy και τη σκοτεινή πνευματικότητα του Edward Elgar, η Χορωδία χαρτογραφεί τον χειμώνα όχι ως αφήγηση, αλλά ως μοναδική, συλλογική εμπειρία ενθύμησης και στοχασμού.

Μιχάλης Παπαπέτρου

Το πρόγραμμα αναλυτικά:       

  • Οla Gjeilo
    Northern Lights
  • Franz Schubert
    Gute Nacht
  • Claude Debussy
    Trois Chansons: III.Yver, vous n'estes qu'un villain
  • Franz Schubert
    Der Lindenbaum
  • Max Reger
    Nachtlied op.138
  • Franz Schubert
    Erstarrung
  • J.Rheinberger
    Abendlied op.60 no.3
  • Franz Schubert
    Wasserflut
  • Edward Elgar
    Bavarian Highlands, IV.Aspiration op.27
  • Franz Schubert
    Die Krähe
  • Franz Schubert
    Der Leiermann
  • Edward Elgar
    Lux aeterna
  • Morten Lauridsen
    Sure in this Shining Night

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, ώρα 20.00
Στούντιο B σε απευθείας μετάδοση από το Τρίτο Πρόγραμμα

Χορωδία της ΕΡΤ      
Συνοδεία στο πιάνο: Θάνος Μαργέτης
Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη
Ηχοληψία για τα Μουσικά Σύνολα: Διονύσης Λυμπέρης, Βασίλης Χανιώτης
Ηχοληψία για το Τρίτο Πρόγραμμα: Χάρης Κουτουλογέννης

