Η Χριστίνα Ντουνιά σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Κώστα Καρυωτάκη

Η κ. Χριστίνα Ντουνιά, ομότιμη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέας του βιβλίου «Το Όνειρο και το Πάθος» είναι καλεσμένη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Κώστα Καρυωτάκη.

Η κ. Ντουνιά, η οποία που θεωρείται μια από τις σημαντικότερες ερευνήτριες του Κώστα Καρυωτάκη, μας αποκαλύπτει νέα στοιχεία για την αυτοκτονία του ποιητή στην Πρέβεζα, ανατρέποντας παγιωμένες αντιλήψεις. Σύμφωνα με την έρευνά της, την περίοδο που αυτοκτόνησε ο ποιητής, εκτός από την ασθένεια και τη δυσμενή μετάθεση, φαίνεται να τον βάραινε και μια ψεύτικη κατηγορία.

Η ομ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρεται στην πολυσυζητημένη σχέση του Κώστα Καρυωτάκη με τη Μαρία Πολυδούρη, στην ποίηση την περίοδο του Μεσοπολέμου, καθώς επίσης και στον Καβάφη, τον Μπωντλαίρ και τον Πόε – τρεις μεγάλες μορφές που επηρέασαν ιδιαίτερα τον Καρυωτάκη.

Παρουσίαση – δημοσιογραφική επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Παναγιώτης Στουπής

Μετάδοση: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

