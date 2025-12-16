Η Χριστίνα Ντουνιά στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η Χριστίνα Ντουνιά, ομότιμη καθηγήτρια Νεοελληνικής λογοτεχνίας στο ΕΚΠΑ φιλοξενείται στο Δεύτερο Πρόγραμμα και στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια".

Συζητά με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το βιβλίο της "Το όνειρο και το πάθος Κ.Γ. Καρυωτάκης" από τις Εκδόσεις Βιβλιοπωλείο της Εστίας. Η Χριστίνα Ντουνιά αναθεωρεί διατυπωμένες αντιλήψεις για τον Κ. Καρυωτάκη και επιμένει ότι ο ποιητής ήδη έφηβος, δείχνει το ενδιαφέρον του για τα κοινά, δημοσιεύοντας άρθρα για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή στα Χανιά, ενώ εκδηλώνει από νωρίς στοιχεία μιας απείθαρχης και δυναμικής προσωπικότητας. Με τα γραπτά του αμφισβητεί την εξουσία παλαιότερων λογοτεχνών, είναι προκλητικός φαρσέρ, εκδότης τολμηρής σατιρικής εφημερίδας που κλείνει η Αστυνομία, και συνεκδότης λογοτεχνικού περιοδικού που υποστηρίζει συνδικαλιστικές διεκδικήσεις. Η εκλογή του στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Αθηνών το 1927, η σχετική αρθρογραφία και η συμμετοχή του στις απεργιακές κινητοποιήσεις επισφραγίζουν την ανυποχώρητη στάση του και συνιστούν την πιο απτή απόδειξη για την ισχυρή του προσωπικότητα. Αυτό που τεκμηριώνει αδιαμφισβήτητα την εικόνα του γενναίου και «επαναστατημένου ανθρώπου» είναι το ίδιο το έργο του, κυρίως τα ποιήματα και τα πεζά της ώριμης δημιουργίας του.

Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια

