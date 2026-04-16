Η Ζέτα Μακρυπούλια καλεσμένη της Ντέπυς Γκολεμά

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι η καλεσμένη της Ντέπυς Γκολεμά αυτό το Σάββατο 18 Απριλίου, στις 13:00, στην εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «TZENH TZENH – Ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ», που παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, η ηθοποιός μιλά για τη δημιουργική πρόκληση της συμμετοχής της σ’ ένα έργο που επαναπροσεγγίζει με σύγχρονη ματιά την κλασική ταινία της Φίνος Φιλμ, «Τζένη Τζένη».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Ζέτα Μακρυπούλια μοιράζεται σκέψεις, εμπειρίες και προσωπικές στιγμές από τη διαδρομή της.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Άγγελος Παπαδημητρίου στον ρόλο της Ματίνας Σκούταρη και ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο οποίος μαζί με τη Χαρούλα Αλεξίου ενσαρκώνουν το ζεύγος Κασανδρή, διανθίζουν τη συζήτηση με τη δική τους ξεχωριστή παρουσία, αναδεικνύοντας πτυχές της κλασικής, αγαπημένης ταινίας.

Ένα μεσημέρι Σαββάτου γεμάτο θέατρο και ωραίους ανθρώπους. Σαν «ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο σκηνοθέτης της παράστασης.

Σάββατο 18 Απριλίου 2026, στις 13:00