Ραδιόφωνο

Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 14:00 
ERT ECHO ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Λίγο πριν τα τραγούδια του Άκη Πάνου ακουστούν για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, στις 9 Οκτωβρίου, ο Φώτης Απέργης διαλέγει αποσπάσματα από τις δυο συνεντεύξεις που είχε πάρει από έναν από τους κορυφαίους λαϊκούς συνθέτες και τους αφιερώνει το νέο επεισόδιο του Flashback.

Κύκλος 3ος, επεισόδιο 11ο: «Η Ζωή του Όλη»

Την πρώτη φορά, τον Ιανουάριο του 1997, είχαν συναντηθεί σε μια σουίτα ενός αθηναϊκού ξενοδοχείου. Τη δεύτερη, τον Μάιο του ίδιου χρόνου, στις Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής. Ο Άκης Πάνου είχε μιλήσει για τη ζωή του όλη. Για τα παιδικά χρόνια με την οικογένειά του και τη γνωριμία του με το λαϊκό τραγούδι, για τα όργανα που έμαθε και ο ίδιος να κατασκευάζει, για το προσωπικό του ήθος, που ξένιζε πολλούς. Και, πριν διαβάσει μερικά από τα τραγούδια που έγραψε υπόδικος, «Είμαι άκαμπτος και εύθραυστος σαν το έβενο», είχε πει, «έχουμε άριστες σχέσεις».

Το νέο αυτό επεισόδιο του Flashback θα μεταδοθεί από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 14:00 και αμέσως μετά θα αναρτηθεί στο ERT εcho.

“FLASHBACK” με τον Φώτη Απέργη

Απρόβλεπτες ιστορίες γύρω από προσωπικότητες που αγαπήσαμε και που ανήκουν στον συλλογικό μας μύθο.

Κύκλος 3ος, επεισόδιο 11ο: «Η Ζωή του Όλη».

Αποκλειστικά στο ERT εcho από Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

