Ιερές και… «Βέβηλες» Φωνητικές Συνθέσεις

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Στο πενθήμερο αυτό θα παρουσιαστούν συνθέσεις φωνητικές και μόνο, θρησκευτικού η και κοσμικού χαρακτήρα, συνθέσεις, οι περισσότερες των οποίων είναι άγνωστες στο πλατύ κοινό, μιας και πρόκειται κυρίως για καντάτες και μοτέτα. Τέτοια έργα δεν παρουσιάζονται συχνά στις αίθουσες συναυλιών και βέβαια δεν παίζονται στις εκκλησίες μας, μιας και αυτές δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον να φιλοξενήσουν σπουδαία μουσικά έργα – όπως συνηθίζεται σε ολόκληρη την Δύση.

Στο πενθήμερο αυτό θα κινηθούμε μακριά από τα κοντσέρτα του Johann Sebastian Bach για διαφορετικά όργανα, μακριά από τις συνθέσεις για το κλαβιέ, από τα μεγάλα ορατόρια όπως τα «Κατά Ματθαίο» και «Κατά Ιωάννη Πάθη», καθώς και μακριά από τις συνθέσεις για consort, σονάτες για σόλο όργανο και continuo, trio σονάτες κ.λ.π.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης



Εβδομάδα 15-19 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

