Inés Salazar (1964), Με Δύναμη από τη Βενεζουέλα

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Από το Καράκας μέχρι και την Αθήνα

Στις 6 Φεβρουαρίου του 1964 γεννιέται στο Καράκας της Βενεζουέλας η Inés Francisca Salazar, μια από τις σημαντικότερες φωνές της αλλαγής του αιώνα στη Λατινική Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δική της ιστορία ξεκινά όχι με ένα, αλλά με δύο πρώτα βραβεία στη χώρα όπου σπούδασε, την Ιταλία. Και τα δύο αυτά βραβεία, σε διαγωνισμούς που έφεραν πολύ βαριά ονόματα: το διαγωνισμό "Mario del Monaco" στο Treviso και τον διαγωνισμό "Maria Callas" στην Cosenza. Η καλλιτεχνική της πορεία στα μεγαλύτερα θέατρα όπερας του κόσμου υπήρξε λαμπρή και αξιοζήλευτη. Κάποιοι ίσως και να θυμούνται την υπέροχη "Tosca" της με την Εθνική Λυρική Σκηνή το 1998. Η προσωπικότητα και η ερμηνευτική σφραγίδα που έβαλε η Salazar σε αυτόν το ρόλο, έκαναν την Opera di Roma να της ζητήσει το 2000 να τον τραγουδήσει σε μια επετειακή παράσταση για την εκατονταετηρίδα από την πρώτη παρουσίαση του αριστουργήματος του Puccini. Στο podium της ορχήστρας ήταν ο Plácido Domingo, ενώ στο πλευρό της Salazar τραγουδούσε ο Luciano Pavarotti.

Μπορούν άραγε να υπάρξουν ντίβες, χωρίς «ντιβισμούς»; Σε μια συνέντευξή της στην εφημερίδα "EL PAÍS", η καλλιτέχνης είχε εκμυστηρευτεί: «Είμαι ένα μάλλον διαφορετικό είδος τραγουδιστή όπερας: δεν χρειάζομαι τη φήμη για να είμαι ευτυχισμένη. Αντίθετα, έξω από το θέατρο μου αρέσει να περνάω απαρατήρητη.»

Σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητη από τους δέκτες μας, αυτή την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 19:00 που θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά της με «Μια Φωνή στον Καθρέφτη». Τη δική της.

Να είστε εκεί.

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho