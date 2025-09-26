Infinitely Curious: Διατροφή, Μνήμη & Η Ψυχή του Ελαιόλαδου

Αυτήν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας) συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας και στην αγγλόφωνη εκπομπή “Infinitely Curious” με την Κατερίνα Μπατζάκη για ένα ωριαίο ταξίδι αισθήσεων – από τις κουζίνες της Αθήνας μέχρι τους ελαιώνες της Κρήτης.

Η Καρολίνα Δωρίτη – συγγραφέας, σεφ και ερευνήτρια της γαστρονομίας – μας ξεναγεί στα αρωματικά στενά της Αθήνας, εκεί όπου οι συνταγές γίνονται ζωντανά αρχεία μνήμης, τέχνης και μετανάστευσης.

Η Έρρικα Χαϊδεμενάκη, σομελιέ ελαιόλαδου, αποκαλύπτει την ποίηση και την επιστήμη που κρύβεται σε κάθε σταγόνα του ελληνικού «υγρού χρυσού»: το terroir, τις θεραπευτικές ιδιότητες, τις ιστορίες της συγκομιδής.

Γιατί το ελαιόλαδο έχει σημασία: από τα μινωικά πιθάρια μέχρι την ένταξη της Μεσογειακής Διατροφής στην λίστα της UNESCO, από τα ιερά μυστήρια του ως τη σύγχρονη διατροφή, ανακαλύψτε πώς αυτό το αρχαίο αγαθό συνεχίζει να διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον μας.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, 11:00-12:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας)

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας



· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert “