Infinitely Curious: Γιατί τα παιδιά διαλέγουν να είναι θαρραλέα

Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, όπου οι αποφάσεις ορισμένων ισχυρών — και συχνά επικίνδυνων — ανθρώπων επηρεάζουν βαθιά τις ζωές των πιο ευάλωτων, και ιδιαίτερα των παιδιών, το νέο επεισόδιο της αγγλόφωνης εκπομπής της Φωνής της Ελλάδας “Infinitely Curious” με την Κατερίνα Μπατζάκη είναι αφιερωμένο στα παιδιά.

Στην ανθεκτικότητά τους. Στη γενναιότητά τους. Στην εσωτερική τους δύναμη να χτίζουν χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση και κίνητρο, και να ξεπερνούν εμπόδια — ακόμη και σε στιγμές που ο κόσμος γύρω τους γίνεται αβέβαιος, σκληρός ή άδικος. Ακόμη και σε καιρούς πολέμου.

Ακούμε φωνές ειδικών — αλλά και τις ίδιες τις φωνές δύο παιδιών — που μας μιλούν για το τι σημαίνουν πραγματικά το θάρρος, η επιμονή και η εσωτερική δύναμη.

Με τη συμμετοχή των Carson Byblow, Dr. Betsy Blackard, Zilas Bouzerma και Dr. Kathryn Hecht — φωνές που μας θυμίζουν ότι τα παιδιά κατανοούν την παρακίνηση, την αυτοπεποίθηση και το θάρρος με τρόπους που συχνά εκπλήσσουν τους ενήλικες.

Γιατί, ίσως τα πιο ουσιαστικά μαθήματα για την ελπίδα και το κίνητρο να μην προέρχονται τελικά από τους μεγάλους. Αλλά από εκείνους τους γενναίους μικρούς.

Παραγωγή - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Ήχος: Νίκος Σαββοργινάκης

Μετάδοση: Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, 11:00-12:00 ώρα Ελλάδας



