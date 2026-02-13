Infinitely Curious: Η σοφία της τρίτης ηλικίας

Ζούμε σε μια κουλτούρα που φοβάται το γήρας. Το φιλτράρουμε. Το πολεμάμε. Το κρύβουμε. Κι όμως — τι θα γινόταν αν το να μεγαλώνουμε δεν ήταν παρακμή, αλλά ένα απόσταγμα εμπειριών;

Αυτή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), η αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Infinitely Curious” με την Κατερίνα Μπατζάκη είναι αφιερωμένη στη σοφία της τρίτης ηλικίας — και σε ό,τι πραγματικά απομένει όταν ο χρόνος μαλακώνει τη φιλοδοξία και οξύνει τη διαύγεια.

Μια 96χρονη που συνεχίζει να νιώθει δέος . Ένας 84χρονος που λέει πως η ευτυχία είναι απλώς προσοχή και παρουσία. Μια γυναίκα που βλέπει τις ρυτίδες της όχι ως φθορά, αλλά ως τεκμήριο μιας ζωής που την έζησε στην πληρότητα της. Ένας άνδρας που μας θυμίζει πως η ομορφιά δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά — αλλά στην καλοσύνη.

Από το Όρεγκον μέχρι τη Νότια Αφρική, ακούμε φωνές που αμφισβητούν όσα νομίζαμε πως ξέρουμε για την ηλικία. Γιατί ίσως το αληθινό προνόμιο του να μεγαλώνεις δεν είναι απλώς να αντέχεις στο χρόνο — αλλά να τον κατανοείς.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 15/02/2026, στις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδας

