Ιωάννα Βασιλακοπούλου Λου και Όλγα Χωμενίδου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" φιλοξενεί την Κυριακή 17 Αυγούστου στις 22:00, τις ποιήτριες Ιωάννα Βασιλακοπούλου Λου και Όλγα Χωμενίδου.

Συζητούν με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για τις πρώτες ποιητικές τους συλλογές. Η Ιωάννα Λου που ζει στην Γαλλία, με τα "Άνθη του καλού" από τις εκδόσεις Κέδρος, προβληματίζεται για την οικουμενικότητα της σχέσης των ανθρώπων με την απώλεια, το τραύμα και τον θάνατο, την δυϊκότητα και την αντινομία των πραγμάτων, για την αέναη μάχη με το παράδοξο που απασχολεί και τους Καμύ και Μποντλέρ. Η Όλγα Χωμενίδου, με τις "Χλωμές Πανσέληνους, Ιστορίες για γυμνά κεφάλια" από τις εκδόσεις Εύμαρος, μεταπλάθει σε ποίηση το βιωματικό τραύμα της αρρώστιας, του καρκίνου, της μαστεκτομής, του ακρωτηριασμού, της απόφασης για ζωή, της επιμονής για αναγέννηση.

Info:

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 στις 22:00

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Με τα πόδια μέχρι την Αλήθεια | Λίνα Νικολακοπούλου - Αλεξάνδρα Χριστακάκη

