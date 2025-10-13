Ήπειρος Ευγνωμονούσα – Μέρος Α’

Η ιστορία δεν γράφεται μόνο με πολέμους και επαναστάσεις. Γράφεται και με ανθρώπους που δεν κράτησαν όπλα, αλλά κράτησαν αξίες.

Ανθρώπους που δεν έψαξαν τη δόξα, αλλά τη χρησιμότητα. Και η Ήπειρος γέννησε πολλούς τέτοιους. Σ’ αυτόν τον τόπο της πέτρας και της αντοχής, γεννήθηκε μια γενιά ανθρώπων που ήξερε τι σημαίνει προσφορά. Ηπειρώτες που έφυγαν μακριά, με το βλέμμα τους στραμμένο πάντα πίσω, στα βουνά, στα χωριά, στα σχολεία που ονειρεύονταν να χτίσουν.



Ο Άγγελος Δημητρόπουλος, Προπτυχιακός Φοιτητής στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρουσιάζει σε δύο μέρη την ιστορία των είκοσι σημαντικότερων Ηπειρωτών Ευεργετών, ιστορία που δεν θάφτηκε ποτέ, γιατί η ανιδιοτελής τους προσφορά την κράτησε ζωντανή στο πέρασμα του χρόνου.



Το Α' Μέρος την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 11:05 στις Ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου.

Μόνο από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ.



[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για on demand ακρόαση στο ERTεchο.

