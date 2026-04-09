«Ιστορίες από τον Πολύβιο» – Μέρος δεύτερο

«Εγώ, ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, γεννήθηκα στη Μεγαλόπολη και έζησα την εποχή που οι Ρωμαίοι έβαζαν τα θεμέλια της μεγάλης αυτοκρατορίας τους – τότε που κατέλαβαν και την Ελλάδα. Όταν οι Ρωμαίοι μπήκαν στην Πελοπόννησο και κυρίεψαν τη Μεγαλόπολη, πιάστηκα αιχμάλωτος και κατέληξα όμηρος των κατακτητών στη Ρώμη. Εκεί άρχισα να γράφω την ιστορία της οικουμένης μέχρι την εποχή μου. Από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο γνωστός κόσμος είχε απλωθεί ανατολικά. Στον καιρό μου (2ος αι. π.Χ.), με την άνοδο των Ρωμαίων, άρχισε να απλώνεται και δυτικά. Μεγάλοι δρόμοι ένωναν πολύβουες πόλεις από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Γοργά πλοία διέσχιζαν τις θάλασσες τραβώντας για τα πιο μακρινά λιμάνια της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου..».

Το δεύτερο μέρος της πολύτιμης ιστορικής αφήγησης παρουσιάζει η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά», το Σάββατο 11.04.2026 στις 17:00 με 18:00 από τη «Φωνή της Ελλάδας». Η διασκευή του πρώτου αυτού βιβλίου των εκδόσεων Κέδρος «Ιστορίες από τον Πολύβιο για μικρούς και μεγάλους, ελληνικός και ρωμαϊκός κόσμος 3ος αιώνας π.Χ.» ανήκει στους Ανθή Λεούση και Ανδρέα Σπύρου σε μετάφραση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, μεταφραστή του Πολύβιου στα νέα ελληνικά. Η εξαιρετική εικονογράφηση των αφηγήσεων του Πολύβιου, ανήκει στη δημιουργό Έλλη Σπάνια.

Σύμφωνα με την ιστοριογραφία, σε μια εποχή που η οικουμένη έχει πλατύνει πολύ – με τον Μεγαλέξανδρο πρώτα και τη Ρώμη ύστερα – ο Πολύβιος (203-120 π. Χ.) αποφασίζει να γράψει μια Παγκόσμια Ιστορία. Και θέλει η Ιστορία του να έχει «την αλήθεια για οφθαλμό» και να διδάσκει, όχι απλώς να ψυχαγωγεί και να εντυπωσιάζει. Μας παρουσιάζει τους θεληματικούς Ρωμαίους και τους Κέλτες τους εξωτικούς και περιγράφει γεγονότα συναρπαστικά και σκληρούς πολέμους. Διηγείται πώς, πότε και από ποιους κυριεύτηκε πρώτη φορά η απόρθητη Σπάρτη. Και επειδή η Ιστορία πάντοτε πηγαίνει χέρι χέρι με τη Γεωγραφία, ο Πολύβιος ξετυλίγει ανάγλυφη μπροστά στα μάτια μας τη Γεωγραφία του Κόσμου καθώς δεν ήταν ένας ιστορικός του γραφείου. Ταξίδευε κάθε φορά που του δινόταν η ευκαιρία και γνώρισε από πρώτο χέρι κάμποσες περιοχές της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής. [Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου]

Παραγωγή - παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Μ. Σάββατο, 11 Απριλίου 2026, 17:00 ώρα Ελλάδας

