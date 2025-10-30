Ιστορικοί Περίπατοι: “Η δεύτερη ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου”
Η εκπομπή “Ιστορικοί Περίπατοι” με την Μαριλένα Κατσίμη εξετάζει πώς ο ηγέτης, που σήμερα μνημονεύεται καθολικά ως «πατέρας του έθνους» και πολιτικό σημείο αναφοράς για τα περισσότερα κόμματα, ήταν ο ίδιος που μέχρι και τον θάνατό του δίχασε όσο κανείς άλλος πολιτικός την ελληνική κοινωνία.
Καλεσμένος ο ιστορικός Χρήστος Τριανταφύλλου
Την 1η Νοεμβρίου του 1920, λίγο μετά τον θρίαμβο της Συνθήκης των Σεβρών και το όραμα της «Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών», ο Ελευθέριος Βενιζέλος ηττήθηκε στις εκλογές. Με αφορμή αυτή την - για πολλούς, αναπάντεχη - ήττα, η εκπομπή “Ιστορικοί Περίπατοι” εξετάζει πώς ο ηγέτης, που σήμερα μνημονεύεται καθολικά ως «πατέρας του έθνους» και πολιτικό σημείο αναφοράς για τα περισσότερα κόμματα, ήταν ο ίδιος που μέχρι και τον θάνατό του δίχασε όσο κανείς άλλος πολιτικός την ελληνική κοινωνία. Πώς μετατράπηκε ο Βενιζέλος από αμφιλεγόμενη πολιτική μορφή σε εθνικό σύμβολο; Και πώς η μνήμη του χρησιμοποιήθηκε από διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις για να προσδώσουν κύρος στα δικά τους οράματα;
Συνοδοιπόρος μας είναι ο ιστορικός Χρήστος Τριανταφύλλου, και οδηγός μας το βιβλίο του "Η δεύτερη ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου – Οικοδομώντας έναν εθνάρχη 1936-1967" (εκδόσεις Θεμέλιο). Η έρευνά του εστιάζει στο πώς διαμορφώθηκε η εικόνα του μετά τον θάνατό του, στους τρόπους με τους οποίους η μνήμη του αναπλάστηκε, μεταμορφώθηκε και τελικά καθιερώθηκε ως η «σωστή πλευρά της ιστορίας». Πότε οι πόλεις της Ελλάδας γέμισαν με αγάλματά του, δρόμους και πλατείες στο όνομά του και ακόμη και ο εθνικός μας αερολιμένας φέρει το δικό του όνομα;
Η εκπομπή πλαισιώνεται με τραγούδια και μουσικές από ταινίες, ντοκιμαντέρ ακόμη και όπερες, εμπνευσμένες από τον μεγάλο πολιτικό καθώς και από σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα με τη φωνή του.
*Το αφιέρωμα θα ολοκληρωθεί σε δύο επεισόδια, το Σάββατο 1 και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.
Παραγωγή - παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη
Μετάδοση: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας
