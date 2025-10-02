“Ιστορικοί Περίπατοι”: Οι Έλληνες της Αυστραλίας

Αυτό το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, στις 13:00 (ώρα Ελλάδας), η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Ιστορικοί Περίπατοι” μας ταξιδεύει στην άλλη άκρη του κόσμου, στους «Αντίποδες», για να μιλήσουμε για τη μετανάστευση των Ελλήνων στην Αυστραλία. Ένα φαινόμενο με τα δικά του, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που διαφέρει σημαντικά από την εμπειρία των Ελλήνων στην Αμερική, τη Γερμανία ή το Βέλγιο. Θα αναζητήσουμε πότε ξεκίνησε, ποιοι ήταν οι λόγοι που την τροφοδότησαν και γιατί μέχρι σήμερα η Αυστραλία φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές κοινότητες εκτός Ελλάδας.

Συνοδοιπόρος μας σε αυτό το ταξίδι είναι ο ιστορικός και συγγραφέας Κώστας Κατσάπης, διδάσκων Πολιτισμική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ελλάδας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Δημόσια Ιστορία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στα βιβλία του “Αυστραλία, 10 Ιστορίες” και “Αυστραλία. Η Επιστροφή” συνδυάζει ιστορία και λογοτεχνία, φωτίζοντας τις διαδρομές των μεταναστών και τον τρόπο με τον οποίο η ξενιτιά παράγει διαφορετικά βιώματα και συναισθήματα ακόμη και μέσα στην ίδια οικογένεια.

Το αφιέρωμα των “Ιστορικών Περιπάτων” στους Έλληνες της Αυστραλίας θα ολοκληρωθεί σε τρεις εκπομπές. Στο πρώτο επεισόδιο θα γυρίσουμε πίσω στον 19ο αιώνα, στις απαρχές της μετανάστευσης, για να δούμε πώς συγκροτήθηκε το αυστραλιανό κράτος και πώς βρέθηκαν εκεί οι πρώτοι Έλληνες.

Την εκπομπή συνοδεύουν τραγούδια της ξενιτιάς από την Ελλάδα, αλλά και αυστραλιανά κομμάτια της εποχής που αποτυπώνουν το κλίμα και τις εμπειρίες των ανθρώπων για τους οποίους μιλάμε.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση: Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας (Mέρος Α’)

