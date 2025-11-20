Ιστορικοί Περίπατοι: «Το μακελειό στα Βορίζια – από τη “βεντέτα” στο οργανωμένο έγκλημα»

Το πρόσφατο μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου έφερε ξανά στην επιφάνεια το ερώτημα: Τι πραγματικά συμβαίνει σε ορισμένα χωριά του ορεινού όγκου της Κρήτης; Πρόκειται όντως για «βεντέτες» ή για κάτι πολύ πιο σύνθετο;

Αυτό το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Ιστορικοί Περίπατοι” με τη Μαριλένα Κατσίμη, ταξιδεύει στην Κρήτη, για να συνομιλήσει με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο του Κρήτη TV, Γιώργο Σαχίνη.

Ο Σαχίνης, που δεν έχει καταγωγή από το νησί, αλλά τα τελευταία 35 χρόνια ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, αποδομεί το σχήμα της «παραδοσιακής βεντέτας» και μας εξηγεί ότι, στην περίπτωση των φόνων στα Βορίζια, το στοιχείο της αντεκδίκησης έχει δώσει τη θέση του σε ένα συνολικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ φατριών οργανωμένου εγκλήματος, με την επίκληση της «οικογενειακής διαμάχης» να λειτουργεί περισσότερο ως πρόσοψη, παρά ως πραγματική εξήγηση.

Στο επίκεντρο της συζήτησης μπαίνουν η ιδιαιτερότητα των ορεινών κοινωνιών της Κρήτης και οι διαφορές τους από άλλα παραδείγματα παραδοσιακών κωδίκων τιμής και αντεκδίκησης. Οι ιστορικές ρίζες της οπλοκατοχής. Ο ρόλος των τοπικών παραγόντων, η διαπλοκή και συγκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων. Το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθείται σε ένα νησί πλούσιο από τον τουρισμό και μια αγροκτηνοτροφική παραγωγή που συχνά επιβίωσε μέσα από επιδοτήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσα από πρακτικές διαφθοράς.

Η εκπομπή πλαισιώνεται με διασκευές παραδοσιακών κρητικών τραγουδιών αλλά και νεότερων συνθέσεων από Κρήτες δημιουργούς, σε μουσικές επιλογές του καλεσμένου.

Παραγωγή - παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση: Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

