Istorima – Συνδέσου με την Ιστορία σου 

Το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά «Ζωές Παράλληλες» θα ακούσουμε αυτό το μήνα στα podcast του Istorima. Στην σειρά δύο άνθρωποι, πολλές φορές διαφορετικής ηλικίας και σε διαφορετικές εποχές, «συναντιούνται» μέσω των κοινών τους εμπειριών τις οποίες και μας αφηγούνται.

Επίσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας θα ακούσουμε την συναρπαστική ιστορία της Αγγελικής

Πιο συγκεκριμένα το Μάρτιο θα ακούσουμε:

Κυριακή 08 Μαρτίου: «Φοιτήτρια ετών 70»

Η Αγγελική αναγκάστηκε 12 χρονών να εγκαταλείψει το σχολείο, για να βοηθήσει τους γονείς της στα χωράφια. Πενήντα χρόνια μετά, η δίψα της για μάθηση δεν έσβησε και σε ηλικία 60 ετών, παίρνει την τολμηρή απόφαση να τελειώσει το σχολείο. Κι όχι μόνο. Γιατί σε λίγα χρόνια, ενώ αποκτά το πρώτο της εγγόνι, βρίσκεται να περνάει το κατώφλι της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κυριακή 22 Μαρτίου: «Ένα παιδί μεταναστεύει»

Από τη Σειρά: Ζωές Παράλληλες

Στη Σάμο του 1969, η δεκατριάχρονη Θεοδώρα μπαίνει στο πλοίο με προορισμό τις ΗΠΑ. Στην Αλβανία του '99, η εννιάχρονη Ίλντα περνά τα σύνορα με την Ελλάδα. Δύο κορίτσια από διαφορετικές εποχές «συναντιούνται» μέσα από τις εμπειρίες τους και το κοινό βίωμα της μετανάστευσης.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

