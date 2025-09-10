Τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου του 1955 άλλαξε για πάντα η ζωή των ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Ανάμεσά τους και η τότε 19χρονη Ιουστίνη που περισσότερο από όλα θυμάται την στάση που τήρησαν οι γείτονές της. Ο Θανάσης είναι οδηγός ταξί αλλά και stand up comedian, οπότε η περιγραφή του για τα όσα έχει ζήσει πίσω από το τιμόνι είναι .... κάπως διαφορετική από το συνηθισμένο.

Αυτά είναι τα δύο podcast που θα ακούσουμε τον Σεπτέμβριο στο ERTεcho από την σειρά προφορικών ιστοριών Istorima. Προσωπικές αφηγήσεις τις οποίες συλλέγει το Istorima, διασώζοντας την ανθρώπινη φωνή της ιστορίας που δεν καταγράφεται στα βιβλία και θα μπορούσε να χαθεί.

Τον Σεπτέμβριο ακούμε:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου: «Σήμερα γείτονας δεν υπάρχει»: Σεπτεμβριανά 1955

Τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, τουρκικός όχλος επιτίθεται στις γειτονιές των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και λεηλατεί, καίει, βιάζει, δολοφονεί. Εκείνη την εφιαλτική νύχτα, μια 19χρονη κοπέλα συναντά και το κακό και το καλό, στα πρόσωπα των Τούρκων γειτόνων της, στα πρόσωπα ανθρώπων που γνώριζε όλη της τη ζωή. Μια ιστορία για τον ελληνισμό της Πόλης και για τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας.

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου: «Θα ήθελα να σας πληρώσω με ένα τραγούδι»

Από την σ ειρά Ταξί: Ιστορίες από το πίσω κάθισμα

Ο Θανάσης Σαμαράς είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με τη stand up comedy και, πιθανότατα, ο μόνος κωμικός παγκοσμίως που είναι παράλληλα κι οδηγός ταξί. Σε ένα επεισόδιο που αφήνει πίσω του τους δρόμους της Αθήνας για μια διαδρομή στη Θεσσαλονίκη με θέα τον Θερμαϊκό, μιλάει για τις δύο του ιδιότητες, θυμάται τα πρώτα του βήματα στην κωμωδία και περιγράφει αστείες στιγμές που έχει ζήσει τόσο στον δρόμο, όσο και στη σκηνή.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Μπορείτε να ανατρέξετε στα επεισόδια των προηγούμενων περιόδων του Istorima, τα οποία πλέον είναι προσβάσιμα στη σελίδα του ομώνυμου podcast