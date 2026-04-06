Ηθική αντί Θρησκευτικών: Ποιους αφορά, τι προβληματίζει τους Θεολόγους

Ένα νέο μάθημα θα ενταχθεί σε όλες τις σχολικές βαθμίδες με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς το οποίο θα αντικαταστήσει το μάθημα των Θρησκευτικών για όσους μαθητές έχουν το δικαίωμα της απαλλαγής.

Ωστόσο, προτού ακόμη ενταχθεί στα σχολεία, διχάζει πανεπιστημιακούς και Ενώσεις Θεολόγων τόσο για το περιεχόμενο του μαθήματος όσο και για το ποιος είναι κατάλληλος να το διδάξει στους μαθητές.

Από τη μία, υποστηρίζεται ότι ένα μάθημα αποκομμένο από το θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, δεν μπορεί να αποτελέσει ολοκληρωμένη γνώση για τους μαθητές. Και από την άλλη, υποστηρίζεται ότι το μάθημα Ηθικής δίνει έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη συνύπαρξη.

Στην Έλενα Καραθάνου και στο ERT εcho του ERTnews Radio 105,8 μιλούν οι κ.κ.:

Νικόλαος Ματθαίου - Σύμβουλος Θεολόγων δυτικής Μακεδονίας Ιωαννίνων και Πιερίας

- Σύμβουλος Θεολόγων δυτικής Μακεδονίας Ιωαννίνων και Πιερίας Σταύρος Γιαγκάζογλου - καθηγητής θεολογικής σχολής στο τμήμα Θεολογίας στο ΕΚΠΑ

- καθηγητής θεολογικής σχολής στο τμήμα Θεολογίας στο ΕΚΠΑ Μητροπολίτης Γεώργιος Χρυσοστόμου - Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος

Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Σπύρος Δουκάκης - Πρόεδρος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και καθηγητής Πληροφορικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Έρευνα – παρουσίαση: Έλενα Καραθάνου