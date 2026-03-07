Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη παρουσιάζει το θέμα “Ήχοι της Θάλασσας στην Ελληνική Ποίηση". Το επεισόδιο θα κάνει ιδιαίτερες αναφορές σε κορυφαίους ποιητές που στα κείμενά τους δοξάζουν τη θάλασσα στις πιο πλατιές διαστάσεις της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Θα ακουστούν κείμενα των Καββαδία, Γκάτσου, Αναγνωστάκη, Λειβαδίτη, Μέλβιλ, Νερούδα, Παπαδιαμάντη κ.α. αλλά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, δημιουργώντας ένα σώμα συμβολισμών γύρω από την ποιητική διάσταση της θάλασσας.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 10 Μαρτίου 5:00-6:00 το πρωί

