“JAZZAKI” στην Εξαγωγή Ιθάκης

Το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 στην εκπομπή του Πανταζή Τσάρα "Χορεύοντας στο Ρυθμό του Σουίνγκ" στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στις 23:00, θα κάνουμε μια ειδική αναφορά σ' ένα μικρό φεστιβάλ τζαζ με τον τίτλο "JAZZAKI".

Διοργανώνεται στην όμορφη Ιθάκη με καταξιωμένους Ιθακήσιους μουσικούς και ξεκινά το ταξίδι του στην Εξαγωγή Ιθάκης στο Βαθύ, για πρώτη φορά, στις 20 Αυγούστου, στις 23:00 από τον Δήμο του νησιού.

Πραγματοποιείται υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του γνωστού πιανίστα, συνθέτη και αυτοσχεδιαστή, Γιώργου Τσώλη που θα είναι και καλεσμένος στην εκπομπή για να μας μιλήσει για αυτό το τζαζίστικο νέο και φιλόδοξο εγχείρημα στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του νησιού.

Επίσης, στην εκπομπή θα μας μιλήσει και ο Δήμαρχος της Ιθάκης, Διονύσης Στανίτσας για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του νησιού για το 2025 και βέβαια για το "JAZZAKI".

Τα δυο συγκροτήματα που συμμετέχουν είναι το τρίο του Γιώργου Τσώλη με τον ίδιο στο πιάνο και τις συνθέσεις, τον Κίμωνα Καρούζο στο κοντραμπάσο και τον Γιώργο Μανιάτη στα ντραμς και το τρίο του Παρασκευά Κίτσου με τον ίδιο στο μπάσο και τις συνθέσεις, τον Γρηγόρη Ντάνη στην κιθάρα και τον Jan Van De Engel στα ντραμς.

Να είστε εκεί!

Παραγωγή - Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας.

Ηχοληψία - Μοντάζ : Αργύρης Παντελιάδης.

Μετάδοση: Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 στο Πρώτο Πρόγραμμα

Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές on demand εδώ.