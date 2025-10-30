Ραδιόφωνο

John Adams: “Nixon in China” («Ο Νίξον στην Κίνα») – Μέρος Α’

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025 στις 20:30
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όπερα σε τρεις πράξεις. Λιμπρέτο της Alice Goodman βασισμένο στην ιστορική επίσκεψη του προέδρου των Η.Π.Α Nixon στην Κίνα το 1972. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Wortham Theater Center του Houston, στις 22 Οκτωβρίου 1987.
Όπερα σε τρεις πράξεις. Λιμπρέτο της Alice Goodman βασισμένο στην ιστορική επίσκεψη του προέδρου των Η.Π.Α Nixon στην Κίνα το 1972. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Wortham Theater Center του Houston, στις 22 Οκτωβρίου 1987.

Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε η όπερα "Nixon in China" στο Houston το 1987, κάποιοι από τους κριτικούς την απαξίωσαν, λέγοντας ότι δεν θα ξαναπαιζόταν ούτε καν την επόμενη σεζόν.

Έπεσαν έξω, καθώς τα επόμενα χρόνια το έργο ταξίδεψε σχεδόν παντού και με τεράστια επιτυχία. Οι σύγχρονοι του John Adams απορούσαν από ένα σημείο κι έπειτα, λέγοντας ότι «ούτε καν έργα του Mozart, του Verdi και του Wagner δεν παρουσιάστηκαν σε τόσα θέατρα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όσο ο "Nixon" που ήταν και η πρώτη όπερα του δημιουργού του».

Το έργο ήρθε και στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2007, στην παραδοσιακή πρώτη σκηνοθεσία του Peter Sellars, ενώ από την επόμενη χρονιά, το 2008, είναι και η ζωντανή ηχογράφηση που θα ξεκινήσουμε να ακούμε αυτό το Σάββατο 1η Νοέμβρη: μια παράσταση που δόθηκε στο Denver του Colorado με κορυφαίους ερμηνευτές και στην οποία τη μουσική διεύθυνση υπογράφει η Marin Alsop.

Info:

"Opera Omnia"
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, 20:30 - 22:30
Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας


Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6
Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/

