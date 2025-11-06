John Adams: “Nixon in China” («Ο Νίξον στην Κίνα») – Μέρος Β’

Όπερα σε τρεις πράξεις. Λιμπρέτο της Alice Goodman βασισμένο στην ιστορική επίσκεψη του προέδρου των Η.Π.Α Nixon στην Κίνα το 1972. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Wortham Theater Center του Houston, στις 22 Οκτωβρίου 1987.

1972. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Richard Nixon επισκέπτεται τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στο αποκορύφωμα των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης να δημιουργήσει διπλωματικές σχέσεις με το συγκεκριμένο κράτος.

Έπεσαν έξω, καθώς τα επόμενα χρόνια το έργο ταξίδεψε σχεδόν παντού και με τεράστια επιτυχία. Οι σύγχρονοι του John Adams απορούσαν από ένα σημείο κι έπειτα, λέγοντας ότι «ούτε καν έργα του Mozart, του Verdi και του Wagner δεν παρουσιάστηκαν σε τόσα θέατρα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όσο ο "Nixon" που ήταν και η πρώτη όπερα του δημιουργού του».

Το έργο ήρθε και στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2007, στην παραδοσιακή πρώτη σκηνοθεσία του Peter Sellars, ενώ από την επόμενη χρονιά, το 2008, είναι και η ζωντανή ηχογράφηση που θα ξεκινήσουμε να ακούμε αυτό το Σάββατο 1η Νοέμβρη: μια παράσταση που δόθηκε στο Denver του Colorado με κορυφαίους ερμηνευτές και στην οποία τη μουσική διεύθυνση υπογράφει η Marin Alsop.

Ήταν η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ επισκεπτόταν επίσημα την Κίνα, με την άφιξή του στο Πεκίνο να τερματίζει 23 χρόνια ηχηρής σιωπής και απουσίας επίσημων διπλωματικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Στην πραγματικότητα ο Nixon πραγματοποίησε την επίσκεψη αυτή ελπίζοντας να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή, μετά τη ρήξη των σχέσεων της Κίνας με τη Σοβιετική Ένωση, τη λεγόμενη Σινο-σοβιετική ρήξη.

Τι θέση όμως έχουν οι παραπάνω ιστορικές πληροφορίες σε μια ραδιοφωνική βραδιά όπερας; Πάμε λοιπόν στο 1987, τη χρονιά που ο Αμερικανός συνθέτης John Adams παρουσιάζει την πρώτη του όπερα: πρόκειται για ένα έργο με θέμα αυτήν ακριβώς την επίσκεψη. Το λιμπρέτο της Alice Goodman βασίστηκε στην ειδησεογραφία της εποχής, καθώς και στα πρακτικά της προεδρικής επίσκεψης. Κι όμως, παρόλο που το υλικό του είναι πολιτικό, το έργο δεν είναι πολιτικό. Στα ενδιαφέροντα του Adams ήταν να παραθέσει τη σύγκριση και τη σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτισμών, να απολαύσει τις μουσικές αντιθέσεις που δημιουργεί αυτή η φωτοσκίαση και να μας παραδώσει εντέλει ένα έργο μινιμαλιστικό ως προς τη σύνθεση, μινιμαλιστικό ως προς τη θεματολογία, βαθιά συναισθηματικό όμως ως προς το χαρακτήρα. Σε σημείο που ο ακροατής να μη μπορεί να εξηγήσει τι πρωτογενώς τον συγκινεί σε αυτό. Να ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει κάθε αληθινό έργο τέχνης.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες επιλέξαμε να γνωρίσουμε τον «Νίξον στην Κίνα» μέσα από μια ζωντανή ηχογράφηση του έργου το 2008 στην Όπερα του Colorado, με σημαντικούς ερμηνευτές, κυρίως όμως με μια μεγάλη - και ειδήμονα - μαέστρο στο podium, τη Marin Alsop.

Αυτό το Σάββατο 8 Νοεμβρίου ακούστε το δεύτερο μέρος.

Μείνετε συντονισμένοι

Info:

"Opera Omnia"

John Adams: "Nixon in China" («Ο Νίξον στην Κίνα») – Μέρος Β'

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/