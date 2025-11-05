“Καλές Θάλασσες – Βάρδια Σαββάτου” : ταξίδι στην ελληνική μουσική παράδοση

Ένα ταξίδι στη μουσική μας παράδοση κάνει η εκπομπή “Καλές Θάλασσες - Βάρδια Σαββάτου” με τον Αντώνη Καραγιαννάκη, αυτό το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025, στις 08:00 το πρωί. Καλεσμένοι της εκπομπής στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας είναι ο κ. Γιάννης Κ. Λύρας, Πρόεδρος της Paralos Maritime Corp. και η κα. Κούλα Γιαζιτζόγλου, υπεύθυνη του Αρχείου Δόμνας Σαμίου. Οι δυο τους θα μιλήσουν για την εξαιρετική μελέτη, συλλογή και μουσικό CD με τίτλο “Της Κυρά Θάλασσας”, που συγκεντρώνει τραγούδια που σχετίζονται με τη θάλασσα από διάφορα σημεία της Ελλάδας, όπως τα κατέγραψε με αγάπη και σεβασμό η αείμνηστη Δόμνα Σαμίου.

Ο κ. Λύρας, χορηγός του δίσκου, είναι από τα ιδρυτικά μέλη της HELMEPA και επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Μιλάει για την σχέση του με τη μουσική, τις Οινούσσες, απ' όπου κατάγεται, τη ναυτιλία και τη θάλασσα, που τόσο πολύ αγαπά και υπηρετεί. Η κα. Γιαζιτζόγλου με τη σειρά της μιλάει για τη συνεργασία της με τη Δόμνα Σαμίου, παραλειπόμενα από τις εγγραφές αυτής της σοβαρής δουλειάς, για τον “άνθρωπο” Δόμνα Σαμίου και για το πολύτιμο αρχείο της.

Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας για ένα ιδιαίτερο ραδιοφωνικό ταξίδι με υπέροχους συνομιλητές και ανεκτίμητα μουσικά ακούσματα.

Παραγωγή – παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Μετάδοση: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 20:00.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας



· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr · Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert