Καλοκαιρινά Τοπία της Μνήμης

Ο παρΑξενος_ελκυστΗς που επιμελείται και παρουσιάζει η Μαριλένα Μαραγκού ταξιδεύει στον ραδιοφωνικό αέρα του Τρίτου Κάθε Δευτέρα μεσάνυχτα προς Τρίτη και Τρίτη μεσάνυχτα προς Τετάρτη

Η ταινία "Aftersun" (2022) της Σκωτσέζας Charlotte Wells παρακολουθεί τις καλοκαιρινές διακοπές ενός εντεκάχρονου κοριτσιού με τον νεαρό πατέρα της σε ένα τουριστικό θέρετρο στην Τουρκία στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Δεν αφηγείται απλώς ένα επεισόδιο της παιδικής ηλικίας, αλλά επεξεργάζεται την εμπειρία μέσα από το φίλτρο της μνήμης˙ καθώς η πρωταγωνίστρια ως ενήλικη επανέρχεται αναδρομικά σε εκείνο το καλοκαίρι, προσπαθώντας να κατανοήσει τον πατέρα της, την ψυχική του ευθραυστότητα και τη σιωπηλή μελαγχολία που φώλιαζε πίσω από στιγμές χαράς.

Στο κέντρο αυτού του αφηγήματος βρίσκεται η μουσική επένδυση του Oliver Coates, η οποία λειτουργεί ως δίαυλος ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, ανάμεσα στην ανάμνηση και τη συναισθηματική της αναβίωση. Ο Βρετανός συνθέτης, βιολοντσελίστας και ερευνητής, επενδύει με διακριτικά ambient και ηλεκτροακουστικά ηχοτοπία τα πιο σιωπηλά, μεταβατικά στιγμιότυπα της ταινίας. Μια μουσική που λειτουργεί σαν ένα λεπτό πέπλο ανάμεσα στον θεατή και στις εικόνες, με έναν εσωτερικό μηχανισμό που αντανακλά τη διαδικασία της μνήμης: ποτέ δεν ανακαλούμε το παρελθόν καθαρά, αλλά πάντοτε μέσα από ένα φίλτρο αλλοίωσης, σιωπών και παραμορφώσεων. Από αυτή την άποψη η μουσική στο "Aftersun" λειτουργεί ως ένα είδος μνημονικού τοπίου: δεν εξιστορεί γεγονότα, αλλά επιτελεί την ίδια την εμπειρία της ανάκλησης, με όλες τις ρωγμές, τα κενά και τις θολές διαθλάσεις της.

Αναμνήσεις από τις διακοπές, αφηγείται ο Βρετανός παραγωγός και sound poet Jo Chill με τους HI! CAPYBARAS. Συνδυάζοντας θορυβώδεις υφές, διαστρεβλωμένα field recordings και παιγνιώδεις ρυθμικές εξάρσεις, δημιουργεί ένα περιβάλλον που ταλαντεύεται ανάμεσα στο οργανικό και το τεχνητό. Ένα ηχητικό τοπίο, στο οποίο η επανάληψη και η παραμόρφωση μιμούνται τη διαδικασία της μνήμης, με ήχους που βρίσκονται σε συνεχή ροή, που μεταλλάσσονται με ανεπαίσθητες αποκλίσεις χωρίς ποτέ να αποκρυσταλλώνονται σε σταθερές φόρμες.

Στην εκπομπή της Δευτέρας 08 Σεπτεμβρίου 2025 (μεσάνυχτα προς Τρίτη) ο παρΑξενος_ελκυστΗς περιηγείται σε καλοκαιρινά τοπία της μνήμης, εξερευνώντας ηχητικά τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη ανακαλεί θραύσματα και ανασυνθέτει νέα αφηγήματα. Με τους ήχους των

Raul Torres και Florencio,

Naná Vasconcelos,

Emilie Cecilia LeBel/Luciane Cardassi και

και Nina Garcia.

Η μνήμη δεν είναι μια διαδικασία ανάκτησης ήδη αποθηκευμένων πληροφοριών, αλλά μια δημιουργική δύναμη (Henri Bergson): κάθε ανάμνηση είναι μια αναδημιουργία, μια ενεργοποίηση του παρελθόντος μέσα στο παρόν, που το μεταμορφώνει. Είναι προσωπική, επιλεκτική και ερμηνευτική, σαν ένα πρίσμα, κατασκευασμένο από τις εμπειρίες, τα συναισθήματα, τις ελπίδες και τους φόβους μας. Κάθε φορά που προσπαθούμε να θυμηθούμε, το φως του παρελθόντος διαθλάται μέσα από αυτό το πρίσμα. Το παρελθόν πάντα περνάει μέσα από αυτό το φίλτρο, που είναι ο εαυτός μας στο παρόν. Έτσι, η μνήμη δεν είναι απλώς επανάληψη, αλλά δημιουργία νοήματος.

Το καλοκαίρι η παραλία Κιτς στο Βανκούβερ είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες. Ένα ήρεμο πρωινό, χωρίς αέρα, όταν ο παφλασμός του νερού και οι ήχοι των πεταλίδων που τρέφονταν στα βράχια ακούγονταν με φόντο την παλλόμενη πόλη, η sound artist Hildegard Westerkamp ηχογραφεί έναν περίπατο. Στο έργο της "Kits Beach Soundwalk", παραμερίζοντας τον ήχο της πόλης, εξερευνά το μικροσκοπικό ακουστικό βασίλειο των πεταλίδων, τον κόσμο των υψηλών συχνοτήτων, του εσωτερικού χώρου και των ονείρων. Ήχοι απομονώνονται επιλεκτικά, μεγεθύνονται και ανασυντίθενται, ανακατασκευάζοντας την ανάμνηση του περιπάτου σε μια νέα πραγματικότητα.

"In Memory’s Prism" ονομάζετουν οι Natural Information Society την κεντρική σύνθεση στον πρόσφατο δίσκο τους. Ένα σχήμα με ιδρυτή τον πρωτοπόρο πολυοργανίστα Joshua Abrams, που αντηχεί την πλούσια μουσική κληρονομιά του Σικάγο, συνδυάζοντας την μπλουζ και την τζαζ με την κοσμική μουσική, τον μινιμαλισμό, και τον πειραματισμό του «τέταρτου κόσμου», εδώ σε ένα διαλογιστικό ταξίδι, όπου η μουσική μας δίνει τη δυνατότητα να επιβραδύνουμε και να ανακτήσουμε την προσοχή, στα σημαίνοντα.

Στην εκπομπή της Τρίτης 09 08 Σεπτεμβρίου 2025 (μεσάνυχτα προς Τετάρτη) στον παρΑξενο_ελκυστΗ , θέλοντας να παρατείνουμε την αίσθηση των καλοκαιρινών διακοπών και μέσα στον πρώτο μήνα του φθινοπώρου, ανακαλούμε και ανακατασκευάζουμε ηχητικά τις μέρες του καλοκαιριού, μέσα από το πρίσμα της μνήμης. Πλαισιωμένοι από τους ήχους των Christopher Cerrone και Julianna Barwick/Mary Lattimore.

Επιμέλεια-Παρουσίαση: Μαριλένα Μαραγκού

Επιμέλεια ήχου: Νίκος Σαβοργινάκης, Τάσος Μπακασιέτας

