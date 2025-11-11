Κατανοώντας την εξάρτηση – ψυχιατρική, ψυχολογία και κοινωνία

Στο νέο επεισόδιο του podcast της Παυλίνας Βουλγαράκη, η καθηγήτρια ψυχιατρικής και πρώην πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Μένη Μαλλιώρη, μιλά για το φαινόμενο της εξάρτησης μέσα από το πρίσμα της επιστήμης, της ψυχολογίας και της κοινωνικής πραγματικότητας.

Πώς γεννιέται μια εξάρτηση; Ποιοι βιολογικοί και ψυχολογικοί μηχανισμοί την τροφοδοτούν; Και πώς μπορεί μια κοινωνία να σταθεί δίπλα, αντί απέναντι, σε όσους παλεύουν;

Η συζήτηση φωτίζει την εξάρτηση όχι ως αδυναμία, αλλά ως πολυπαραγοντική ανθρώπινη εμπειρία που χρειάζεται κατανόηση, θεραπεία και επανένταξη.

Με λόγο καθαρό και ανθρώπινο, η Μένη Μαλλιώρη αποδομεί μύθους, εξηγεί τα επιστημονικά δεδομένα και καλεί σε μια νέα, πιο ενσυναισθητική ματιά απέναντι στο φαινόμενο.