Kate Aldrich (1973), Ο Χρόνος, ο Πόθος, ο Θρίαμβος

Διαμάντια που Αντέχουν στο Χρόνο

Λένε για τη φωνή της μέτζο, ότι ανήκει στις "μεσαίες" φωνές. Τίποτα το "ενδιάμεσο" όμως δε συμβαίνει όταν έχει κανείς να κάνει με ερμηνείες ακραίων ταλέντων.

Ένα τέτοιο ταλέντο διαθέτει και η φιλοξενούμενη της εκπομπής μας αυτή την Παρασκευή Kate Aldrich, που γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου του 1973 στο Maine των Η.Π.Α.

Κάποιοι την έχουν αποκαλέσει μια σύγχρονη Pauline Viardot. Στην Ελλάδα την γνωρίσαμε πριν λίγα χρόνια, στο ρόλο της Κάρμεν στο Ηρώδειο, με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Οι μοιραίοι ρόλοι της ταίριαζαν πάντοτε γάντι, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το 2008 ηχογραφεί το ορατόριο «Ο Θρίαμβος του Χρόνου και της Απογοήτευσης» του Handel, ερμηνεύοντας τον ρόλο …της Ηδονής. Θα γεμίσει με τραγουδισμένους πόθους το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Μια Φωνή στον Καθρέφτη» από τη συχνότητα του Τρίτου Προγράμματος.

Να είστε εκεί.

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00.

