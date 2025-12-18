Κάτια Νικολάου – Η Ελληνοκύπρια που βοήθησε τον Μαμντάνι να γίνει δήμαρχος

Η Κάτια Νικολάου άφησε πίσω της την πατρίδα της την Κύπρο, το 1981, όταν ήταν φοιτήτρια, για να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη, να ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στην Κοινωνιολογία για να εξελιχθεί επαγγελματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, διδάσκοντας σε σχολεία, έκανε οικογένεια και, τα τελευταία χρόνια, εργάζεται ως διερμηνέας. Οι δρόμοι της ζωής, καθόλου τυχαία φυσικά, την οδήγησαν στον Ζόχραν Μαντάνι και βοήθησε σημαντικά στην ανάδειξή του ως δήμαρχο της Νέας Υόρκη.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:30, στην εκπομπή "Πάρε τον Χρόνο σου", στη Φωνή της Ελλάδας, γνωρίζουμε την Κάτια Νικολάου, μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στον Προκόπη Αγγελόπουλο, μαθαίνουμε για τη ζωή της στη Νέα Υόρκη, τη σχέση της με τον νέο δήμαρχο της πόλης, για τον οποίο μιλά με ενθουσιασμό για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, την επαφή της με τον Μπέρνι Σάντερς, τη σχέση της με την πατρίδα της την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και την Ελληνική Κοινότητα της Νέας Υόρκης.

