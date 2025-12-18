“Κοινωνικό Τσίρκο” (Α’ Μέρος)

Το κοινωνικό τσίρκο (social circus) είναι μια σύγχρονη, συμμετοχική μορφή τέχνης και εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί τις τεχνικές του τσίρκου - όχι για το θέαμα, αλλά για την ενδυνάμωση ανθρώπων και κοινοτήτων με εργαστήρια και προγράμματα όπου παιδιά, έφηβοι και ενήλικες — συχνά από ευάλωτες ή αποκλεισμένες ομάδες — μαθαίνουν ακροβατικά, ζογκλερικά, ισορροπία, χορό, clowning, aerial skills, κίνηση και συνεργατικά παιχνίδια.

Αυτό το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00, ο Μιχάλης Afolayan (Anasa Cultural Center), η Νατάσα Χαντά Μάρτιν (moving around music) και ο Ash Perrin (Flying Seagull Project) μας εξηγούν τι μπορεί να προσφέρει μια διαπολιτισμική πρωτοβουλία, βασισμένη στις τεχνικές και την τέχνη του τσίρκου.

Παραγωγή – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 10:00-11:00 ώρα Ελλάδας