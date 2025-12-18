“Κοινωνικό Τσίρκο” (Α’ Μέρος)
Ο Μιχάλης Afolayan (Anasa Cultural Center), η Νατάσα Χαντά Μάρτιν (moving around music) και ο Ash Perrin (Flying Seagull Project) μας εξηγούν τι μπορεί να προσφέρει μια διαπολιτισμική πρωτοβουλία, βασισμένη στις τεχνικές και την τέχνη του τσίρκου.
Το κοινωνικό τσίρκο (social circus) είναι μια σύγχρονη, συμμετοχική μορφή τέχνης και εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί τις τεχνικές του τσίρκου - όχι για το θέαμα, αλλά για την ενδυνάμωση ανθρώπων και κοινοτήτων με εργαστήρια και προγράμματα όπου παιδιά, έφηβοι και ενήλικες — συχνά από ευάλωτες ή αποκλεισμένες ομάδες — μαθαίνουν ακροβατικά, ζογκλερικά, ισορροπία, χορό, clowning, aerial skills, κίνηση και συνεργατικά παιχνίδια.
Αυτό το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00, ο Μιχάλης Afolayan (Anasa Cultural Center), η Νατάσα Χαντά Μάρτιν (moving around music) και ο Ash Perrin (Flying Seagull Project) μας εξηγούν τι μπορεί να προσφέρει μια διαπολιτισμική πρωτοβουλία, βασισμένη στις τεχνικές και την τέχνη του τσίρκου.
Παραγωγή – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη
Μετάδοση: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 10:00-11:00 ώρα Ελλάδας
ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στοApp Store)
· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στοERTecho
· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
· Στην Ελλάδα, μέσα από ταψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.
· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
· Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238
·Email: thevoiceofgreece@ert.gr
· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert