Κορυφαίοι Πιανίστες με Αξιόλογο Συνθετικό Έργο

Εβδομάδα αφιερωμένη στους Friedrich Gulda (1930 – 2000), Glenn Gould (1932 – 1980) & Chick Corea (1941 – 2021)

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αφιερωμένη στο συνθετικό έργο τριών σπουδαίων πιανιστών του 20ου αιώνα.

Κι αν ο Chick Corea μας είναι γνωστός ως συνθέτης και πιανίστας της jazz, ο Friedrich Gulda και ο Glenn Gould θα μας αποκαλύψουν μια άλλη πτυχή του αστείρευτου μουσικού τους πλούτου.

Ο Friedrich Gulda υπήρξε διάσημος ερμηνευτής κλασικών έργων αλλά με βαθιά αγάπη για την τζαζ.

Σπούδασε στη Βιέννη.

Στα 16 κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Ζεντεμπόγκ.

Ερμήνευε με πολύ προσωπικό ύφος Μπαχ, Μότσαρτ και Μπετόβεν με αυθεντική ελευθερία, ενώ παράλληλα συνδύαζε την κλασική με την αυτοσχεδιαστική τζαζ.

Παρά την μεγάλη φήμη του απέφευγε τα πρωτόκολλα των «σοβαρών» συναυλιών και διασκέδαζε να προκαλεί.

Στην σπουδαία πορεία του, φανέρωσε και το συνθετικό του ταλέντο γράφοντας αρκετά έργα, μερικά εκ των οποίων θα απολαύσουμε.

Friedrich Gulda - Glenn Gould - Chick Corea

Ο Glenn Gould ήταν πραγματικά ένας Θρύλος του πιάνου, γνωστός κυρίως για τις ερμηνείες του σε έργα του Μπαχ — ειδικά τις δύο ηχογραφήσεις των Goldberg Variations (1955 & 1981).

Ιδιοφυής και ιδιόρρυθμος: έπαιζε σε χαμηλή πολυθρόνα λόγω ενός τραυματισμού της μέσης του, συχνά τραγουδούσε ή μουρμούριζε ταυτόχρονα - ακόμα και σε ηχογραφήσεις, και απέφευγε τις ζωντανές εμφανίσεις μετά τα 31 του χρόνια. (Σταμάτησε τις συναυλίες το 1964).

Και ο Gould συνέθεσε έναν - έστω και περιορισμένο - αριθμό έργων εκ των οποίων θα ακουστούν τα περισσότερα.

Τέλος ο Chick Corea ήταν αναμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της Jazz αλλά είχε ερμηνεύσει και κλασικά έργα όπως: Μότσαρτ, Σκριάμπιν, Μπαχ, Σοπέν, Σκαρλάττι, Ντεμπυσσύ, και άλλους.

Ο Chick Corea είχε συνεργαστεί με τον Friedrich Gulda και στο αφιέρωμά μας θα σας παρουσιάσουμε την «Φαντασία» του για δύο πιάνα, ένα έργο του 1983, με τους δύο τους ως σολίστ.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Σταμάτης Αθανάσουλας

Εβδομάδα 25 με 29 Αυγούστου 2025, ώρα 12:00 - 13:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

