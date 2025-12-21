Ραδιόφωνο

Kosmos Goes Live: LUSAINT Acoustic Set

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00
KOSMOS

Σε ένα εορταστικό Kosmos Goes Live, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος παρουσιάζει την Lusaint, την φωνή που επαναπροσδιορίζει τη soul στην Ευρώπη, με μια κιθάρα, ένα μικρόφωνο και μια σπάνια ερμηνεία.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα στις 11 το πρωί, ο Kosmos γίνεται πιο προσωπικός…

Μια φωνή που κάνει αίσθηση τα τελευταία χρόνια, η ανερχόμενη τραγουδοποιός από την Αγγλία Lusaint, ηχογράφησε στο στούντιο της ΕΡΤ ένα acoustic set αποκλειστικά για το Kosmos. Με τις πιο γνωστές της επιτυχίες, με δύο νέα τραγούδια σε πρώτη μετάδοση, με διασκευές αλλά και Χριστουγεννιάτικα.

Lusaint Acoustic Set αποκλειστικά για το Kosmos!

Γιατί τα Χριστούγεννα ακούγονται καλύτερα στους 93,6.

TAGS LusaintΛεωνίδας Αντωνόπουλος
