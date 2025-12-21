Kosmos Goes Live: LUSAINT Acoustic Set

Ανήμερα τα Χριστούγεννα στις 11 το πρωί, ο Kosmos γίνεται πιο προσωπικός…

Μια φωνή που κάνει αίσθηση τα τελευταία χρόνια, η ανερχόμενη τραγουδοποιός από την Αγγλία Lusaint, ηχογράφησε στο στούντιο της ΕΡΤ ένα acoustic set αποκλειστικά για το Kosmos. Με τις πιο γνωστές της επιτυχίες, με δύο νέα τραγούδια σε πρώτη μετάδοση, με διασκευές αλλά και Χριστουγεννιάτικα.

Σε ένα εορταστικό Kosmos Goes Live, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος παρουσιάζει την Lusaint, την φωνή που επαναπροσδιορίζει τη soul στην Ευρώπη, με μια κιθάρα, ένα μικρόφωνο και μια σπάνια ερμηνεία.

Lusaint Acoustic Set αποκλειστικά για το Kosmos!



