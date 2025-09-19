Ξυλεία, Χέρια & Καρδιά: Η Θεραπεία της Ξυλουργικής

Τι συμβαίνει όταν ένα κομμάτι κέδρου σμιλεύεται από ένα ανήσυχο πνεύμα;

Αυτή την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025, η αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, Infinitely Curious με την Κατερίνα Μπατζάκη, μας καλεί να «πλανίσουμε» τον θόρυβο του κόσμου και να ανακαλύψουμε γιατί το να πλάθεις το ξύλο μπορεί να πλάσει και την ψυχή.

Φωνές από όλο τον κόσμο ζωντανεύουν:

• Greg Cormier – για το πώς η χειροτεχνία γίνεται σκέψη.

• Eric Burdge – για τη ζωή μέσα στη σκόνη του πριονιδιού αντί για την σχολική τάξη.

• Michael Murphy – για την αρχιτεκτονική ως πράξη ίασης.

• Παραδοσιακοί καραβομαραγκοί των ελληνικών νησιών που μαθαίνουν γεωμετρία με την αφή.

• Ξυλουργοί της Αγιουρβέδα στην Κεράλα που δημιουργούν έπιπλα με θεραπευτική δύναμη.

Γιατί ό,τι πλάθουμε, μας πλάθει.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00-12:00 ώρα Ελλάδας

