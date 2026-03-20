Κυριάκος Χαρίτος και Λίλυ Κοτσώνη στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος ( Γράμματα στην Παναγιά, εκδόσεις Πατάκη) και η ποιήτρια Λίλυ Κοτσώνη (Ικέτες των απλών πραγμάτων, εκδόσεις Ιωλκός) καλεσμένοι στις 22 Μαρτίου 2026 στο Δεύτερο Πρόγραμμα και στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" στις 22.00 το βράδυ. Συζητούν με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για τα τελευταία τους βιβλία.

Ο μεν Κυριάκος Χαρίτος μας βοηθάει να διευρύνουμε την πίστη μας, να εξανθρωπιστούμε, να δούμε τα θαύματα στην καθημερινότητα μας, στην γεύση του κερασιού, στην αγάπη των ανθρώπων, στην αλληλεγγύη μέσα από 26 επινοημένες επιστολές του Ιησού προς την μητέρα του την Παναγιά. Όσο για την ποιητική συλλογή της Λίλυς Κοτσώνη μας βοηθάει να γίνουμε ικέτες των απλών πραγμάτων, αυτών που χρειαζόμαστε, που έχουμε ανάγκη -ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα- όπως ο ήλιος, το ανθρώπινο χάδι, ο φοίνικας που ξαναγεννιέται, τα δένδρα, η ενσυναίσθηση, το περιορισμένο εγώ, το βλέμμα στην κοινωνία.