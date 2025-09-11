Λεωνίδας Σκιαδάς: Από τους Cure μέχρι το Death Disco Festival

Κύκλος 3, επεισόδιο 1: Από Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 αποκλειστικά στο ERT εcho!

Ο Λεωνίδας Σκιαδάς ανοίγει τη νέα σεζόν στο πρώτο Gig Time. Ο ιθύνων νους του Death Disco, του χώρου που εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια φιλοξενεί μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της εναλλακτικής σκηνής της αθηναϊκής νύχτας, μιλάει στον Μιχάλη Καμάκα για τους Cure -τη μεγάλη του αγάπη-, τις πρώτες συναυλιακές του εμπειρίες και την πορεία του darkwave στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, σχολιάζει το line-up του Death Disco Festival, του φρέσκου εγχειρήματος που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και επιστρέφει φέτος στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στις 20 & 21 Σεπτεμβρίου.

Έρευνα και παρουσίαση: Μιχάλης Καμάκας

Gig Time



Μια σειρά podcast για το -κατά πολλούς- πιο ενδιαφέρον και ζωντανό κομμάτι της μουσικής, το live. Αποστολή του “Gig time” είναι να μιλήσει για τα σημαντικά και ιστορικά live, τα φεστιβάλ, τα κλαμπ και τις μουσικές σκηνές στην Ελλάδα και στον κόσμο που έχουν γράψει ιστορία τα τελευταία 60-70 χρόνια.

Ιστορίες άλλοτε γνωστές -αλλά με στοιχεία και μαρτυρίες που ίσως δεν γνωρίζατε- άλλοτε όχι και τόσο. Bonus, η συμμετοχή ονομάτων από τον χώρο της μουσικής που θυμούνται και δίνουν την προσωπική τους μαρτυρία από τις πιο δυνατές gig εμπειρίες τους. It’s Gig time!

